Met dat hele idee van eerst God, dan Bach en Mozart: daar had ‘oude muziekpionier’ Harnoncourt niets mee

De eerste ontmoeting met de Oostenrijkse dirigent Nikolaus Harnoncourt markeerde in maart 1975 een ingrijpende verandering voor het Concertgebouworkest. Harnoncourt, oud-cellist van de Wiener Symphoniker, had begin jaren vijftig ensemble Concentus Musicus Wien opgericht uit ergernis over de toen heersende neiging alle oude noten op te poetsen met een ‘modern’ sausje. Harnoncourt was een van die historische muziekpraktijkpioniers die oude muziek zo authentiek mogelijk wilde uitvoeren.

Eind jaren zestig besloot Harnoncourt zich volledig op het dirigeren te richten. In Nederland was de nieuwsgierigheid naar zijn inzichten groot. In 1972 was hij voor het eerst bij het Residentie Orkest te gast voor Bachs Matthäus-Passion. Drie jaar later vroeg het Concertgebouworkest hem voor het andere passie-oratorium van Bach, de Johannes.

Violist Kirsti Goedhart (77) en hoboïst Jan Kouwenhoven (72) musiceerden vanaf die tijd onder Harnoncourt. Cellist Daniël Esser (73) leerde hem zo’n vijf jaar later kennen. Alledrie herinneren ze zich de nauwe band tussen het orkest en de dirigent, die bijna vier decennia standhield. Die samenwerking wordt nu – door Esser en producer Lodewijk Colette – gedocumenteerd op een 15cd-box met live-registraties door de klassieke zender Radio 4. „Harnoncourt ontsloot een nieuwe wereld voor ons”, vertelt violist Goedhart, „hij leerde ons verhalen vertellen.”

Hoboïst Kouwenhoven: „Wij dachten: ‘Mozart is vrolijk, dat moet je licht spelen.’ Maar hij liet horen dat die stukken enorm dramatisch zijn. Bach werd altijd wat militaristisch gespeeld. We kenden de zogenaamde Bach-streek. Jaf-pam-pam-pam. Harnoncourt doorbrak die gewoonten. Bij hem bleven de noten stromen. En dat idee van: eerst komt God, dan Bach en Mozart – daar had Harnoncourt ook niets mee. Hij bracht oude componisten dichterbij, vermenselijkte hun muziek.”

Cellist Esser herinnert zich zijn eerste repetitie met Harnoncourt. „Hij kwam het podium op in corduroybroek en houthakkershemd, alsof hij net een uur in de moestuin had gewerkt. Hij wierp een blik in de partituur en keek met zijn grote bolle ogen of iedereen er zat. Dan werkte Harnoncourt net zolang tot wij speelden wat hij voelde. Hij was geen leider, maar een inspirator.”

Kouwenhoven: „Orkesten houden meestal niet van dirigenten die veel praten. Harnoncourt was de uitzondering. Hij gaf boeiende colleges.”

Openbaring

Eigenlijk wilde Harnoncourt niet dirigeren, maar het was voor hem de enige weg om iets te veranderen aan de door hem gehate bestaande uitvoeringspraktijk, die zich meer richtte op het boetseren van schoonheid dan op zeggingskracht.

Kouwenhoven: „Vroeger maakten we onze opnamen in de Grote Zaal. Daar stond dan een telefoon om te overleggen met de klankregisseur die in de kelder zat. Dat was altijd Herr Müller. We wisten zelfs niet wat zijn voornaam was. Na een sessie rinkelde het toestel. En dan zei de regisseur: ‘Das Orchester war nicht ganz zusammen.’ Waarop Harnoncourt antwoordde: ‘Aber Herr Müller, das soll gar nicht zusammen sein’.”

Esser: „Dat vond ik het mooie aan Harnoncourt: hij was geen dogmaticus. Zijn kennis was ongelooflijk groot, maar hij musiceerde op intuïtie en instinct.”

Goedhart: „Hij had ook geen heldere dirigeerstijl. Dat was lastig in het begin. Maar omdat hij niet alles aangaf, dwong hij ons beter naar elkaar te luisteren.”

Kouwenhoven: „Jullie strijkers spelen zo’n beetje de hele tijd door. Als blazers hebben we vaak een poos niks te doen. De dirigent moet de eerstvolgende inzet aangeven. Harnoncourt vergat dat wel eens. Je schrok je dood. Heb ik iets gemist? Zit ik fout? Daar moesten we aan wennen.”

Goedhart: „Ik herinner me de verbijstering bij het publiek over hoe vlug Bachs Matthäus bij Harnoncourt voorbij vloog. De bezoekers hoefden hun broodtrommels niet open te maken. Ik zag de gezichten in de zaal. Wat gebeurt hier? Gaat het zo snel? De Matthäus werd een ander soort muziek, niet zo’n zwaar Hollands moeras.”

Kouwenhoven: „Die Bach-passies vond ik een openbaring. Zijn opvattingen verschilden radicaal van alles wat we kenden, maar zijn argumenten waren overtuigend en duidelijk ontleend aan de tekst. De Christus-recitatieven worden door strijkers begeleid, en we waren gewend dat met vibrato te doen, want dat klinkt mooi en warm. Maar Jezus is angstig en lijdt. Dus moest je volgens Harnoncourt kale vegen op de snaren horen. Daardoor kwam het drama plots tot leven.”

Esser: „Want, zoals hij altijd zei: ‘Muziek is er niet om te behagen.’”

Onmisbare schakel in Harnoncourts muzikale filosofie was zijn vrouw Alice. „De partijen op onze lessenaars waren door haar van aantekeningen voorzien”, herinnert Esser zich. „Bij elke repetitie zat ze in de zaal als klankbord.”

Kouwenhoven: „Bovendien was Alice een geweldige violist. Een keer heeft ze meegespeeld, bij de Mozart-opera Così fan tutte, achteraan bij de tweede violen.”

Goedhart: „Harnoncourt toonde ons hoe Mozart tegelijkertijd verschillende gevoelens laat horen. Dan zong iemand iets lieflijks op het podium bij een vileine klank vanuit het orkest.

Kouwenhoven: „Weten jullie nog dat we aan de negen Schubert-symfonieën begonnen? ‘Wir werden zwei Monaten Schubert spielen’, zei Harnoncourt. ‘Das meint: zwei Monaten weinen’.”

Esser: „Hij geloofde niet in het bestaan van vrolijke muziek. We leerden van hem dat er altijd iets onder verscholen ligt.”

‘Nikolaus Harnoncourt Live. The Radio Recordings 1981-2012. Royal Concertgebouw Orchestra’ is verschenen op het label RCO. De 15-cdbox bevat muziek van Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Brahms, Schumann, Dvorak, Johann Strauss jr. en Bruckner.

Correctie (donderdag 13 oktober 2022): In een eerdere versie van dit artikel stond 1919 als geboortejaar van Nikolaus Harnoncourt. Dit moet zijn 1929 en is hierboven aangepast.

