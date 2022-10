We zijn in Müritz Nationalpark, een groot natuurpark in Noord-Oost Duitsland. Rond zonsondergang verzamelen zich duizenden kraanvogels voor de nacht. Met luid getrompetter kondigen de zwermen kraanvogels zich aan en mijn man en ik raken niet uitgekeken op dit spektakel. In het donker lopen we terug naar ons hotel. Mijn man maakt een praatje met de ober. Hij vertelt dat mensen van heinde en ver naar hier komen. „Voor die prachtige kraanvogels natuurlijk” zegt mijn man. „Nein, für unsere Wildgulasch.”

