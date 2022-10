KNVB: vorig seizoen twee keer zoveel stadionverboden in betaald voetbal

De KNVB heeft vorig seizoen twee keer zoveel stadionverboden uitgedeeld, hoewel er door de coronapandemie supporters een aantal maanden niet welkom waren bij wedstrijden. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde Veiligheidsmonitor van de voetbalbond. De KNVB legde ruim 1.250 landelijke stadionverboden op. „Afgezet tegen de ruim vijf miljoen bezoekers van het betaald voetbal, gaat het nog steeds om een kleine groep ‘rotte appels’”, aldus de bond.

De meeste stadionverboden werden opgelegd na het gooien van bekers en andere voorwerpen, waar een straf van maximaal drie jaar voor staat. Ook werd er vaker vuurwerk afgestoken en gegooid, en was het aantal veldbetredingen opvallend hoog volgens de KNVB. Maar liefst 105 keer betrad een supporter het veld.

De onafhankelijke aanklager betaald voetbal moest dit seizoen 148 keer een onderzoek instellen naar ongeregeldheden bij een wedstrijd. Dat is bijna drie keer zoveel als afgelopen seizoenen. Volgens de KNVB werden er van de 795 wedstrijden 39 stilgelegd. Daarvan werden twee duels later gespeeld en twee definitief gestaakt.

Geregeld mis

Afgelopen seizoen ging het onder meer mis bij de Gelderse derby tussen NEC en Vitesse, die in oktober werd afgewerkt. Tijdens de wedstrijd zelf werden meerdere spelers met bier bekogeld en na het duel gingen tientallen relschoppers de politie te lijf met stenen en stokken. Een politieauto werd gesloopt en meerderr agenten en politiepaarden raakten gewond. 22 mensen werden gearresteerd en naderhand werd aan 65 supporters een stadionverbod opgelegd. De wedstrijd werd een aantal dagen later zonder toeschouwers uitgespeeld.

In maart werd de wedstrijd tussen Vitesse en Sparta gestaakt wegens wangedrag van Vitesse-fans. Sparta wilde daarna niet meer verder spelen, met als gevolg dat het duel pas anderhalve maand later werd uitgespeeld.

„Het aantal incidenten is helaas gestegen maar het is ook duidelijk dat de daders hier niet mee wegkomen”, concludeert Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Volgens haar zijn clubs steeds beter in staat de daders op te sporen en voor lange tijd uit het stadion te weren. „Dit zijn geen supporters want ze duperen hun eigen club en de echte supporters. Het voetbal is beter af zonder hen.”

