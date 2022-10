Iets om te bezoeken

Er zijn volkeren die in hun taal geen woord voor natuur hebben. De Inuit in Groenland, verschillende oorspronkelijke bewoners van Zuid-Amerika kennen dan ook geen andere realiteit dan de realiteit van het in en met de natuur zijn. Het landschap dat hun omringd is voor hen niet anders dan wat water is voor de vissen uit de bekende grap: ‘Twee jonge visjes komen een andere, oudere vis tegen. „Goedemorgen jongens, hoe is het water vandaag?” De twee visjes zwemmen door. Na een tijdje zegt de een tegen de ander: „Wat is in hemelsnaam water?”’

Volgens het etymologisch woordenboek van Van der Sijs was natura in de Middeleeuwen een belangrijk filosofisch én wetenschappelijk begrip voor „de scheppende kracht, de natuurwetten, met tal van betekenisnuances; natuurlijke wetmatigheid, loop der dingen, aard, gesteldheid, eigenschap, schepping, scheppende kracht.”

De scheppende betekenis is afgeleid van het Latijnse natus (geboren, geschapen, voorbestemd, geaard) en nasci (geboren worden, ontstaan). In het modern Nederlands heeft één betekenis alle andere verdrongen: het niet door de mens gewijzigde landschap om ons heen. Met deze betekenis lijkt de scheiding tussen mens en natuur definitief.

Ongerepte natuur

Filosoof Baruch Spinoza bracht in zijn kijk op de werkelijkheid misschien wel alle betekenisnuances samen: de ongerepte natuur als de scheppende kracht. Het scheppende, goddelijke niet samengebald in een menselijke gedaante maar in de natuur, overal en verspreid.

Terwijl het landschap steeds drastischer verandert door menselijke activiteiten is de natuur als scheppende kracht volledig vervangen door de modern Nederlandse definitie. Met het afnemen van de stukken onontgonnen natuur is de natuur verder en verder van ons af komen te staan. Natuur is verworden tot iets om te bezitten. De scheiding is hiermee compleet. En de notie dat ook wij natuur zijn, vergeten. Natuur is iets geworden waar we naar kijken, vanuit het door ons gewijzigde landschap, die samenleving van beton; niet heel anders dan de manier waarop we naar een film of schilderij kijken.

Nu en dan rijden we er naartoe, een uitje. Maar we zijn het niet meer. We zijn niet meer de bomen in het bos die ons bescherming bieden, de dieren in dat bos met wie we onze leefomgeving delen of de rivier die ons van voedsel voorziet.

De grote vraag is in welke richting het woord verder evolueert – en wat daarvan de gevolgen zijn. Als een boemerang de andere kant op, terug naar de betekenis waarin we ons op een dag weer kunnen afvragen: „Wat is in hemelsnaam water?” Of op de huidige koers vooruit, totdat natuur straks slechts nog op een schilderij te bewonderen is? Iets wat volgens een meer verdrongen definitie – de loop der dingen – trouwens ook volledig natuurlijk is.