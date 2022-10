‘Fout’ in de oorlog, aan het werk in de mijn

„Die politieke delinquenten hebben ons van het begin af aan bijzonder hoog gezeten”, mopperde Frans Dohmen, voorzitter van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond, in zijn in 1986 verschenen memoires. „Het was een stommiteit van de bovenste plank om mensen die tijdens de oorlog fout tot zeer fout waren geweest, de keuze te geven om in de mijnen te werken en zodoende hun straf ‘uit te zitten’. De mijnarbeid werd daardoor op een uiterst mensonwaardige wijze omlaaggehaald.”

Het was vooral verontwaardiging achteraf, stelt historicus Annet Schoot Uiterkamp, die woensdag in Maastricht promoveerde op haar proefschrift Kolen en kampen. Tewerkstelling van politieke delinquenten in Nederlandse steenkolenmijnen 1945-1958. Ze denkt dat de beeldvorming in latere jaren vooral te maken had met het bredere negatieve sentiment rond steenkoolwinning tijdens en vlak na de mijnsluitingen van zo’n halve eeuw geleden. „Dat was bovendien ook de tijd dat de belangstelling voor de oorlog en goed-fout weer opleefde.”

Maar vlak na de oorlog viel het verzet mee. De radicale Algemene Bond van Werkers in het Mijnbedrijf roerde zich in september 1946 het stevigst, onder de leus „Geen galeiboeven naast onze goede Limburgse Mijnwerkers”. Maar het protest luwde snel.

Uitpuilende kampen

Het Militair Gezag, het dagelijks bestuur in het bevrijde Zuiden, sputterde aanvankelijk wel tegen, blijkt uit het proefschrift. Tegen inzet van ‘foute’ Nederlanders bij het herstel van bijvoorbeeld beschadigde scholen en wegen had het geen bezwaar. Politieke delinquenten ondergronds laten werken was echter een stap te ver.

Toch wonnen pragmatisme en opportunisme het uiteindelijk. De tewerkstelling onderving, zo kort na de Bevrijding, een schreeuwend tekort aan personeel. En Nederland, dat kampte met gebrek aan zo’n beetje alles, had grote behoefte aan steenkool. Intussen puilden de kampen uit; duizenden mensen zaten er gevangen en kostten alleen maar geld. Het waren ‘onnutte monden die van rijkswege gevoed moesten worden’. Wat nu als die mannen de keuze kregen om tijdens hun straf tegen betaling ondergronds te werken?

Het was internationaal gezien geen unieke oplossing. Volgens Schoot Uiterkamp had België, al in 1944 bevrijd, vergelijkbare plannen, ontwikkeld door de regering. „In Nederland, voor een belangrijk deel nog bezet, ging het initiatief vooral uit van de mijnen. Daar begon de uitvoering eerder dan in België.”

Tewerkgestelde politieke delinquenten verlaten onder bewaking de Staatsmijn Emma in Treebeek (circa 1947-48). Foto privécollectie Kevin Raetsen

In Nederland werkten tussen 1946 en 1958 13.271 gedetineerden vrijwillig in de mijnen. Het overgrote deel deed dat aan het eind van de jaren veertig. Bij de Staatsmijnen, in handen van de rijksoverheid, vormden ze op het hoogtepunt zo’n 9 procent van de ondergrondse ploegen. Bij de particuliere mijnen liep dat zelfs op naar 13 tot 17 procent in augustus 1947. Daarna namen de aantallen snel af.

Mildheid

De politieke delinquenten werkten aanvankelijk in afzonderlijke ploegen. Later, toen het aantal ‘foute’ Nederlanders in de mijnen sterk afnam, was die strikte scheiding niet meer te handhaven. Schoot Uiterkamp vond bij haar onderzoek „weinig tot niets” dat wees op een erg vijandige houding van ‘normale’ mijnwerkers tegenover de gestraften. „Dat werkte ondergronds ook niet. Als leden van een ploeg moest je op elkaar kunnen vertrouwen.”

Het paste in de ontwikkeling van het denken die ook elders in de Nederlandse samenleving plaatsvond. „Waar vlak na de Bevrijding strengheid en wraakgevoelens de boventoon voerden, nam naarmate de jaren vorderden de mildheid toe. Ik hoorde het terug in interviews die de toenmalige Regionale Omroep Zuid rond 1980 hield met mensen van toen: men vond het belangrijker dat de hoge omes in de mijnen, die hadden samengewerkt met de Duitsers, werden gestraft dan dat de kleinere spelers werden aangepakt.”

In een later stadium mochten ook ‘zwaardere gevallen’, zoals SS’ers, Oostfrontstrijders en oorlogsmisdadigers als Westerborks kampcommandant Albert Gemmeker, kiezen voor werk onder de grond.

Bij de normale mijnwerkers en ‘foute’ Nederlanders voegden zich in die jaren nog twee bijzondere groepen. „Duitse werknemers waren na de oorlog in eerste instantie ontslagen bij de Nederlandse mijnen. Bonafide Duitsers mochten daarna terugkeren. En vanaf 1946 konden ook niet-bonafide Duitsers weer ondergronds aan het werk. Niet-bonafide was je trouwens al snel. Ook als ze een stuk minder fout waren geweest dan Nederlandse collaborateurs, kregen ze zo’n negatief stempel. Ze werden door de mijnen ook nog eens strenger aangepakt, werkten langer in aparte ploegen. Tot in 1949 kregen ze 10 procent minder loon dan vrije en gedetineerde mijnwerkers.

„Een kleinere groep was die van de Indië-weigeraars, mannen die niet wilden meevechten in de koloniale oorlog in Indonesië. Daar zijn er uiteindelijk niet zoveel van de mijnen ingegaan.”

Fijner dan thuis

Ofschoon geschoold als historicus werd Schoot Uiterkamp (nu 72) bibliothecaris. Na haar pensionering dook ze in de inzet van de politieke delinquenten in de mijnen. Het idee ervoor kreeg ze via medewerkers van het Regionaal Historisch Centrum Limburg, vlakbij haar woonhuis. Aanvankelijk dacht ze er een of meer wetenschappelijke artikelen over te schrijven. Het mondde uit in een dissertatie.

Toen ze met haar onderzoek begon, dacht Schoot Uiterkamp nog dat de tewerkstelling dwangarbeid betrof, bedoeld om in aanmerking te komen voor strafvermindering. „Dat bleek al snel een foutieve aanname. Het was echt een keuze die de politieke delinquenten kregen voorgelegd: óf normale detentie, óf werken in de mijnen. Als ze voor die laatste optie gingen, betekende dat niet automatisch strafvermindering.”

Over de ‘vrijwilligheid’ waarmee de delinquenten de mijn ingingen, valt volgens haar een boom op te zetten. „Ouders en echtgenotes oefenden druk uit. Die hadden soms al eerder een beroep gedaan op de autoriteiten: ‘Laat mijn man toch werken!’ Want werken in de mijnen betekende dat je iets verdiende. Dat geld ging, met aftrek van kosten van levensonderhoud, rechtstreeks naar ouders, echtgenotes en kinderen. Alleenstaande gevangenen kregen het opgespaarde bedrag uitgekeerd bij vrijlating.”

De historicus sluit niet uit dat sommige mannen kozen voor betere leefomstandigheden. „Ze hadden het in Limburg, los van het zware werk ondergronds, beter dan in de Nederlandse kampen waar ze aanvankelijk gevangenzaten. Uit mijn onderzoek werd ook duidelijk dat sommige mannen het in de kampen in Limburg, waar ze buiten werktijd opgesloten zaten, fijner vonden dan thuis. Ze kwamen tijdens verlof – waar ze vanaf 1949 recht op kregen – soms gillend terug van thuis, waar ze geconfronteerd werden met spanningen binnen hun relatie, echtgenotes die vreemd waren gegaan, karige leefomstandigheden en een omgeving die hen met de nek aankeek.”

In de kampen in Zuid-Limburg waren de zaken verhoudingsgewijs aardig voor elkaar. „En de leefomstandigheden verbeterden langzamerhand verder. De gevangenen kregen mogelijkheden tot bijscholing en culturele ontspanning aangeboden.”

Schoot Uiterkamp wist via bronnenonderzoek het nodige naar boven te halen: veel over het leven van de mannen in de kampen buiten werktijd, iets minder over de tewerkstelling zelf. Dat ligt aan DSM, zegt ze. Dat chemiebedrijf gaf haar geen toestemming om de archieven van de Staatsmijnen, zijn rechtsvoorganger, te bekijken. De kersverse doctor: „‘Privacygevoelig’ was de motivering. Maar daar hadden we best afspraken over kunnen maken. Bij de privatisering van de Staatsmijnen in 1966 is de fout gemaakt niets te regelen over openbaarheid van die archieven. Via de hoogste functionarissen van DSM en de universiteit heb ik geprobeerd alsnog toegang te krijgen, maar tevergeefs. Dat was echt frustrerend.”

Proeftuin

Een bijzondere ontdekking van Schoot Uiterkamp was dat de detentie van tewerkgestelden een proeftuin blijkt te zijn geweest voor vernieuwingen in het Nederlandse gevangenissysteem. „Er kwamen verschillende categorieën met verschillende regimes. Gevangenis Nievelstein, de voormalige rijkswerkinrichting in Eygelshoven, werd in 1957 de allereerste open gevangenis van Nederland, deels gevuld door de laatste politieke gevangenen die nog in de mijnen werkzaam waren. Die aanpak borduurde voort op ideeën van verantwoordelijken voor de kampen in Limburg en in landelijke justitiële kringen. Maar veel van die vernieuwing komt ook voort uit de bijzondere omstandigheden net na de oorlog. Uit de gezien de ongewone situatie onvermijdelijke improvisatie werden onconventionele oplossingen geboren.”