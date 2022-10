Drs. P’s enige kindersprookje uit archieven van Donald Duck gered

Mochten er onverhoopt kinderen in zijn treincoupé meereizen, dan stak hij snel een sigaar op om ze met rookwolken te verjagen, vertelde tekstdichter en zanger Drs. P (Heinz Polzer 1919-2015) ooit in een tv-documentaire. Maar de reputatie van ‘kinderhater’ die de doctorandus had, is overdreven, schrijft Ivo de Wijs nu in het nawoord van het pas uitgekomen enige kinderboek dat Drs. P ooit schreef, Bombong de kleine reus.

Het verscheen in de jaren zeventig ooit als feuilleton in het ‘vrolijk weekblad’ Donald Duck, en is nu, bewerkt door De Wijs, voor het eerst uitgebracht in boekvorm. Een kloek sprookje, met 29 hoofdstukken, samen 130 pagina’s lang. En verlucht met nieuwe, speciaal gemaakte tekeningen door Elisa Pesapane, kunstenares en literair tekenares, die eerder een bijzonder portret van Arnon Grunberg inclusief boek maakte voor het Literatuurmuseum in Den Haag.

Zoals de titel en de eerste zin van Drs. P’s sprookje – „Er was eens een reus die in een rond doosje woonde” – al aangeven, gaat het om een kleine reus. Oorspronkelijk was hij een grote reus, die als hij aan kwam lopen de aarde deed trillen: „BAMBAM. BOMBONG!”. Vandaar zijn naam, Bombong. Maar een boze tovenaar tovert hem om tot een reus van insectenformaat, lezen we.

Bames!

Een soortgelijke verkleining overkomt ook Erik in een sprookje van Godfried Bomans. Hoewel Drs. P’s gekrompen reus ook allerlei interessante insecten ontmoet, zoals de boktor in geschiedenis Van Bis, die de d steeds als b uitspreekt (Bames!), lijkt de doctorandus toch ook door Jonathan Swifts reuzen- en lilliputterverhaal Gullivers Reizen geïnspireerd. Want Bombong reist door verschillende landen, die soms satires op bestaande naties lijken. Zoals uit zijn Duisterdalse avonturen blijkt, waarin een insectendictator Bombong gevangen neemt. Er valt veel te genieten aan de absurde wendingen, taalspelletjes en rijmen die Drs. P in zijn sprookje verwerkt.

Ook Pesapane’s sprookjesachtige potloodtekeningen dragen bij aan het leesplezier. Van haar is de vondst om van de kleine reus een kind te maken: haar jongste zoon Dario stond model voor Bombong, haar oudste zoon Federico voor de tovenaar met zwarte puntmuts Mutar. De insecten en andere dieren tovert ze ook met potlood op papier.

Het is een initiatief van het Heen- en Weerschap, het genootschap dat Polzers nalatenschap beheert, om dit onbekende sprookje van Drs. P, met tekeningen van Pesapane uit te geven. Het genootschap slaat daarmee, om met de oude tor Opa Ritsel uit het sprookje te spreken, „de spijker in de roos”.