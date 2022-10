Coronamaatregelen: veel discussie vooraf, geen goed onderzoek achteraf

Het was eind 2020 maandenlang voer voor debat: hoeveel effect zou de invoering van omstreden coronamaatregelen als een mondkapjesplicht, de avondklok of een nieuwe scholensluiting hebben? Voor de invoering ervan was dat soms lastig te zeggen, maar tijdens de tweede golf coronabesmettingen heeft het kabinet het effect van deze belangrijke maatregelen „niet of nauwelijks gemonitord”, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een woensdag gepubliceerd tweede deelrapport over de overheidsaanpak van de coronacrisis. Ook na de acute crisis bleef onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen uit. Met als gevolg dat het kabinet nu – tweeënhalf jaar na het begin van de crisis en midden in een nieuwe najaarsgolf – niet „een meer geïnformeerde afweging” kan maken.

Sectorplannen

De OVV doet aan het kabinet de aanbeveling alsnog een uitgebreid onderzoek te doen naar de „gewenste en ongewenste” effecten van de afzonderlijke maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen. Die aanbeveling is uiterst actueel: de afgelopen maanden vroeg minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) betrokken sectoren mee te denken over mogelijke maatregelen dit najaar en zelf ‘sectorplannen’ op te stellen. Diverse sectoren beklaagden zich tijdens dat proces erover in NRC dat de overheid en het RIVM niet konden aangeven welke coronamaatregelen in eerdere golven wel of niet effect op de virusbestrijding hadden gehad.

Lees ook: ‘Kom nu met duidelijke richtlijnen’, vragen kappers en winkeliers

Het RIVM heeft in het verleden steeds gezegd dat het effect per maatregel moeilijk te bepalen is omdat de maatregelen onderdeel waren van grotere maatregelenpakketten. Het precieze effect van bijvoorbeeld een mondkapjesplicht berekenen zou daarom niet mogelijk zijn. De OVV noemt die uitleg van het RIVM „betwistbaar omdat dergelijke studies in het buitenland wel zijn uitgevoerd”. Het RIVM gaf woensdag aan pas over een aantal weken inhoudelijk op het OVV-rapport te kunnen reageren.

Impact schoolsluiting onbekend

Tijdens de tweede golf maakte het kabinet ook geen gebruik van kennis uit de eerste golf, constateert de OVV. Eind 2020 kwam het sluiten van de scholen toch weer op tafel, ondanks de eerder uitgesproken ambitie het onderwijs na de eerste lockdown altijd open te houden. Hoewel er toen internationaal al onderzoek gedaan was naar de negatieve effecten van schoolsluitingen op kinderen, is dit in Nederland niet in kaart gebracht, „noch tijdens of na de eerste scholensluiting, noch gedurende of kort na de tweede scholensluiting”.

Of het opnieuw sluiten van de scholen nuttig is voor de virusbestrijding, is ook niet duidelijk. Het epidemiologische effect van de eerste scholensluiting is nooit precies berekend en daarom is „de vraag in welke mate een scholensluiting bijdraagt aan het beperken van de virusverspreiding niet in de besluitvorming betrokken”, schrijft de OVV.

De raad plaatst impliciet vraagtekens bij het nut van de tweede scholensluiting: hij memoreert dat uit onderzoek eind 2020 bleek dat kinderen „een minimale rol spelen in de virusverspreiding” en haalt buitenlands onderzoek aan dat laat zien dat scholensluitingen in de tweede golf het reproductiegetal R met slechts 7 procent omlaag brachten.

Bij het besluit over de avondklok begin 2021 speelde het verwachte effect op de R een grote rol. Volgens een schatting van het Outbreak Management Team (OMT) lag dit tussen de 8 en 13 procent, maar het zei ook dat dit „niet exact is aan te geven”. Het kabinet presenteerde de verwachte effecten volgens de OVV vervolgens „veel stelliger dan de onderbouwing rechtvaardigt”. De avondklok was uiteindelijk ruim drie maanden van kracht, van eind januari tot eind april.

Lees ook: Hoogleraar infectieziektemodellering: effect avondklok ‘twijfelachtig’

Al snel ontstond discussie over de vraag hoeveel effect de maatregel had. Ernst Kuipers, toen nog voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, zei op televisie dat de avondklok „geen enkel effect had”. Tot irritatie van het OMT, dat in een advies schreef dat dit alleen te meten is door middel van „diepgaand wetenschappelijk onderzoek”. Dat onderzoek kwam er nooit: eind vorig jaar beloofde toenmalig minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) de Eerste Kamer alsnog een onderzoek naar het effect van de avondklok, maar dat is nog altijd niet uitgevoerd. Negatieve effecten van de avondklok op welzijn, eenzaamheid, huiselijk geweld en andere sociaal-maatschappelijke effecten zijn ook „niet op een systematische manier gemonitord of geëvalueerd”, constateert de OVV.

Kritiek op OMT

Bij de mondkapjesplicht speelde halverwege 2020 een ander probleem. Nederland voerde maanden later dan andere Europese landen zo’n plicht in omdat het kabinet lang het advies van het OMT volgde, dat zeer sceptisch was over het mondkapje. De OVV is zeer kritisch over de OMT-adviezen omdat daarin niet-medische aspecten werden meegewogen, zoals schaarste. Ook deed het OMT volgens de raad aannames over zaken die buiten zijn expertise lagen. OMT-voorzitter Jaap van Dissel waarschuwde vaak dat het dragen van mondkapjes tot schijnveiligheid kon leiden omdat mensen dan minder afstand zouden houden. Deze stellingname werd volgens de OVV niet onderbouwd. „Daar komt nog bij dat gedragskunde niet primair de expertise van het OMT is en er geen gedragswetenschappers in het OMT zitten.”

Het OMT hield ook heel lang vol dat voor het nut van mondkapjes sterk wetenschappelijk bewijs moest zijn. In andere landen zoals Duitsland hadden adviseurs een andere, meer pragmatische houding, schetst de OVV. Daar werd het mondkapje niet gepromoot omdat het „bewezen effectief” is, maar „omdat het plausibel is dat er een positief effect vanuit kan gaan”. Dat OMT-leden en kabinetsleden maandenlang steggelden over het mondkapje, kwam de crisisaanpak volgens de OVV niet ten goede. „Wisselend beleid in combinatie met een gebrekkige argumentatie over het voordeel van maatregelen is doorgaans niet bevorderlijk voor het draagvlak.”

Minister Kuipers zei woensdag in een eerste reactie dat hij het nieuwe OVV-rapport „zeer serieus” neemt. Gevraagd naar het effect van maatregelen gebruikte hij het klassieke RIVM-argument: „We weten dat de maatregelen effect hadden, maar omdat ze in gezamenlijkheid zijn genomen, is het lastig om de exacte individuele impact te bepalen.”

Veel oppositiepartijen lieten woensdag weten dat Kuipers in de kabinetsreactie met een beter antwoord moet komen. Als de onderbouwing van de maatregelen niet verbetert, is de kans groot dat de Tweede Kamer een nieuwe wet die coronamaatregelen mogelijk moet maken dit najaar niet wil steunen. En dan kan Kuipers deze hele winter helemaal geen maatregelen nemen, of ze nu effectief zijn of niet.