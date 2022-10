Complotdenker Alex Jones moet bijna miljard dollar schade betalen aan nabestaanden Sandy Hook

De extreem-rechtse Amerikaanse talkshowpresentator Alex Jones (48) moet acht families van slachtoffers van de schietpartij op de Sandy Hook basisschool en een eerste hulpverlener 975 miljoen dollar (1,005 miljard euro) aan schadevergoeding betalen. Dat heeft een jury woensdag besloten in de staat Connecticut, meldt persbureau Reuters.

In augustus werd Jones ook al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding in Austin, Texas. Toen besloot een jury dat hij en zijn extreem-rechtse mediabedrijf Infowars een bedrag van 49,3 miljoen dollar moesten betalen aan ouders van slachtoffers van de schietpartij. De ouders van Jesse Lewis hadden Jones aangeklaagd, omdat hij al 9,5 jaar in zijn shows verkondigt dat zij deel uitmaken van een samenzwering om strengere wapenwetten door te voeren. Jesse was een van de twintig kinderen die in 2012 op de Sandy Hook basisschool werd doodgeschoten. Zes anderen kwamen ook om het leven. Volgens Jones was „de hele zaak in scène gezet met acteurs”.

Christopher Mattei, een advocaat van een van de families, had er in de zaak in Connecticut bij de juryleden op aangedrongen om minstens een half miljard dollar toe te kennen voor het „permanent verminken” van het leven van zijn cliënten. Volgens hem verzilverde Jones jarenlang leugens over de schietpartij. Het leidde verkeer naar zijn Infowars-website, waar hij onder andere dieetsupplementen, waterfilters en libido-versterkers verkoopt. Dit terwijl de families tien jaar lang doodsbedreigingen kregen van zijn volgelingen, aldus advocaat Mattei. „Elk van deze families verdronk van verdriet, en Alex Jones zette zijn voet er bovenop”.

‘Buitensporig’

Jones, die inmiddels heeft toegegeven dat de schietpartij heeft plaatsgevonden, werd ook verhoord en zorgde even voor chaos tijdens het proces toen hij zich weigerde te verontschuldigen tegenover de families. Eerder noemden de advocaten van Jones de in Texas opgelegde schadevergoeding „buitensporig” en zeiden ze te hopen het grootste deel van de uitbetaling ongeldig te laten verklaren. Noch Jones, noch zijn advocaten hadden woensdag gereageerd op de nieuwe uitspraak.

De woensdag opgelegde schadevergoeding zou grote gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van het mediabedrijf van Jones. Tijdens de zaak in augustus werd het bedrijf door een forensisch econoom op een waarde tussen de 135 en 270 miljoen dollar geschat.

Terwijl de uitspraak bezig was vroeg Jones live meekijkend vanuit zijn eigen studio om donaties van zijn kijkers. Hij belooft dat geld te gebruiken voor zijn „strijd” en zegt dat er niks van naar de families zal gaan.

