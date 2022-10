CBS: bijna 8 op de 10 bedrijven werkte dit jaar aan verduurzaming

Bijna acht op de tien bedrijven hebben dit jaar maatregelen genomen om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van diens maandelijke enquête, in september afgenomen onder bedrijven in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverleninging.

Van alle bedrijven die aan de enquête deelnamen zegt 39 procent een combinatie van maatregelen te hebben genomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verduurzamen van het energieverbruik, het terugdringen van de uitstoot of stappen zetten in de circulaire economie.

Bijna 20 procent van de ondervraagde bedrijven zegt vooral in het energieverbruik te hebben vergroend. Bedrijven die actief zijn in het onroerend goed, de cultuursector, sport en recreatie deden dat vaker dan bedrijven in andere sectoren. Bedrijven in de vervoer- en opslagsector werkten met name aan het terugdringen van hun uitstoot, terwijl in de horeca juist veel circulaire maatregelen werden genomen, zoals het hergebruik van materialen.

Ondanks het grote aantal bedrijven dat dit jaar maatregelen nam, geeft ruim 60 procent van de bedrijven aan belemmeringen te ervaren in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. De meest genoemde belemmering is de afhankelijkheid van andere partijen die aan de verduurzaming moeten meewerken. In de horeca (23 procent), cultuur, sport en recreatie (30 procent) werd een tekort aan financiële middelen het vaakst genoemd als beletsel voor verduurzaming.