Blok: ik wilde bekendmaking extra gaswinning niet afschuiven op mijn opvolger

Het was geen kwade opzet om vlak voor zijn vertrek als demissionair minister van Economische Zaken nog even bekend te maken dat er in het komende gasjaar meer gas gewonnen moest worden in Groningen dan gepland. Dat zei Stef Blok (VVD) woensdagmiddag tegen de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag die de gaswinning onderzoekt.

Blok was kort minister van Economische Zaken: van mei 2021 tot januari 2022. Hij verklaarde dat hij het van zichzelf „niet chique” zou hebben gevonden als hij het brengen van die vervelende boodschap aan zijn opvolger had overgelaten. „Zodra je relevante informatie hebt, moet je die naar buiten brengen.”

Blok was zelf ook overvallen door het slechte nieuws, zei hij. Hij had op 3 januari een brief van Gasterra gekregen waarin stond dat er voor het gasjaar 2021-2022 mogelijk extra gas uit Groningen gehaald moest worden wegens vertraging van de bouw van een stikstoffabriek, waar buitenlands gas op hetzelfde kwaliteitsniveau als Gronings gas gebracht kon worden, én omdat de vraag uit Duitsland naar gas hoger was dan verwacht. Dat er „een risico” was met de bouw van de stikstoffabriek wist hij, vanwege de coronacrisis waren er problemen met „leveranties en werkzaamheden”. Dat probleem „hing een beetje boven de horizon.”

Maar dat Duitsland meer gas nodig had „was een totale verrassing voor mij”, zei Blok. Duitsland had tot dan toe „loyaal” meegewerkt aan de gaswinning uit Groningen en Blok had „nooit eerder een signaal gehad” dat er behoefte was aan extra gas. Hij kon dat het buurland niet weigeren, zei hij. Dat zou betekenen dat er mogelijk bedrijven gesloten moesten worden.

„Ik vond het mijn taak om dat slechte nieuws te brengen”, zei Blok, die kort daarna opgevolgd werd door een nieuwe bewindspersoon, staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66, Mijnbouw). „Ik heb even in de wind gestaan”, zei Blok. „Het alternatief zou zijn dat ik een nieuwe staatssecretaris meteen in de wind zou zetten, terwijl ik het zelf naar buiten had moeten brengen.”

Rijen voor subsidie

De enquêtecommissie wilde ook weten hoe Blok terugkeek op de lange rijen die in Groningen voor gemeentehuizen hadden gestaan om een verduurzamingssubsidie aan te vragen. Het budget bleek niet toereikend. De beelden van soms oude mensen die in de kou moesten wachten stonden in schril contrast met de vrolijke bordesfoto die die dag werd gemaakt van het nieuwe kabinet Rutte IV. Blok vond „die vervelende beelden” ook „schrijnend”, zei hij.

Had hij dit kunnen voorkomen, wilde de enquêtecommissie weten. Zijn voorganger Bas van ’t Wout (VVD) had op een notitie uit april 2021 al geschreven dat er mogelijk meer aanvragen zouden komen dan er budget was. „Je krijgt een heel groot overgangsdossier”, verweerde Blok zich. En deze regeling viel niet onder zijn ministerie, maar onder Binnenlandse Zaken. „Als je zo’n heel groot dossier krijgt, ga je heel snel schiften: wat moet ik doen?”

Er was een andere regeling waar ook geldtekort was, en die viel wél onder hem. „Daarvoor heb ik extra geld gevraagd en gekregen.” Dit andere probleem was zo aan zijn aandacht ontsnapt. „Niet om het af te schuiven, maar als je zo’n vol bureau hebt, zeg je: die heeft even niet mijn prioriteit, daar stuur ik niet op.”

