Bijna 500 gestrande grienden overleden in Nieuw-Zeeland

Een school van zo’n 477 grienden is de afgelopen dagen overleden op de stranden van de Chathameilanden, honderden kilometers uit de kust van Nieuw-Zeeland. Op foto’s van persbureau AP zijn lange stroken dode walvissen te zien, sommige een paar meter van elkaar af, andere met staarten en koppen tegen elkaar. Waarom ze zijn aangespoeld is niet bekend.

Een medewerker van een Nieuw-Zeelandse natuurbeschermingsorganisatie zei tegen CNN dat het niet mogelijk was om de dieren te redden. Rond de Chathameilanden zwemmen ook witte haaien, die het gevaarlijk maken om de walvissen weer terug in zee te helpen. Daarnaast duurde het te lang om een reddingsteam ter plaatse te krijgen.

Het komt vaker voor dat walvissen massaal aanspoelen, met name grienden, maar deze ‘massastranding’ is een van de grootste uit de geschiedenis. In 1918 zouden er duizend grienden zijn overleden op dezelfde eilanden als deze week.

Solidair

„Grienden leven vaak in grote groepen”, zegt Steve Geelhoed, onderzoeker op het gebied van zeezoogdieren en -vogels aan de universiteit van Wageningen. „Als een van de dieren gedesoriënteerd raakt, kan het zijn dat de rest het volgt. Ze blijven solidair, ook als ze in een baai of op een strand komen, en dan gaat de hele groep dood. Of dat een slimme strategie is van die beesten weet ik niet, maar ze doen het nu eenmaal. Solidair tot in de dood.”

Volgens Geelhoed kan het afdwalen door mensen zijn veroorzaakt, bijvoorbeeld met sonar of seismisch onderzoek met geluidsgolven, maar staat dat niet vast. De krappe vijfhonderd grienden die in dit geval zijn overleden, lijken niet meteen een probleem op te leveren voor de soort. „Het is een soort die zich langzaam voortplant. Als er dertig jaar lang jaarlijks meer dan een procent overlijdt, heb je kans op uitsterven.” Dat is hier niet het geval.

Foto Tamzin Henderson/AP Foto Tamzin Henderson/AP Foto Tamzin Henderson/AP

Lees ook De dode bruinvissen spoelen aan met tientallen tegelijk