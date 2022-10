‘Geen energie’, ‘gas terugnemen’, ‘grenzen overschreden’. Toen ik zondag een vriendin vertelde hoe moe ik was, viel me de beeldspraak op: mijn woorden klonken als citaten uit het Achtuurjournaal. De energiecrisis en de oorlog als analogieën voor mijn gezondheid. Nu pleegde ik in dit geval zélf een aanslag op mijn lijf, door te veel te doen, en toch waren mijn gedachten direct bij Poetin. Door de oorlog zijn nieuwe short cuts in mijn brein ontstaan, alternatieve associaties. IKEA = geel-blauw = NS = Koolmees = pimpelmees = blauw-geel = Oekraïne. Enzovoort.

Zelfs toen ik maandag mijn oude favoriete Bert&Ernie-cd Maak er wat van terugvond, deden de dialogen me aan de opgeblazen Krimbrug denken. Ernie heeft een scheur gemaakt in het lievelingsboek van Bert, die daarvoor vergelding wil: „Dan moeten we eigenlijk toch ook van jou iets kapot maken. Want nu is er alleen iets van mij kapotgegaan en dat is niet eerlijk.”

Uiteraard gaan die vergelijkingen al snel mank. Gebekvecht in Sesamstraat staat mijlenver af van een bomkrater in Kiev; een gesaboteerde pijplijn is iets anders dan een overprikkeld brein. De associaties zijn vooral een poging om grip te krijgen op het ongrijpbare, om toch maar íéts te zeggen op een moment dat taal tekortschiet. Om die reden was ik lange tijd grote fan van metaforen: ik dacht dat je met geslaagde beeldspraak misverstanden kunt voorkomen.

Jaren geleden las ik in Psychologie Magazine over ‘autobiografisch luisteren’: het fenomeen waarbij iemand iets vertelt (over een gebroken hart, een afkeer van pindakaas) en de toehoorder meteen vanuit eigen perspectief reageert. „Dat heb ik óók! Sterker nog, ik…” De luisteraar probeert zich in te leven, maar schiet het doel (empathie) voorbij. Associëren kun je zien als autobiografisch denken, waarbij alles zo geïnterpreteerd wordt dat het in het eigen referentiekader past.

Natuurlijk ontstaan associaties lang niet altijd onbewust. Politici zetten metaforen graag moedwillig in. Denk aan Mark Rutte die zegt dat zorgmedewerkers „in de frontlinie van de strijd tegen corona” staan. NRC-correspondent Floor Bouma schreef vorige week hoe de Franse president Emmanuel Macron zijn coltrui gebruikt als politiek statement: met het warme kledingstuk zou hij zijn energiezuinige houding willen tonen. En dan is er nog Poetin zelf, die vijanden van Rusland wegzet als nazi’s: beeldspraak als oorlogspropaganda.

Het gevaar van associëren is dat je erin doordraaft. Door een overdaad aan metaforen, onbewust of opzettelijk, kan júíst onbegrip ontstaan. Corona is geen strijd, mijn lijf geen Nord Stream-pijplijn en Poetin al helemaal geen onschuldig Sesamstraat-personage. Al is het maar omdat Bert uiteindelijk wél tot inkeer komt en Ernies rubbereendje spaart.

Ruzie maken, concludeert hij wijs, is nooit de oplossing.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.