Bacteriën in de darmen van leverpatiënten maken zelf alcohol

Leververvetting komt voor bij alcoholisten, maar ook bij mensen die niet drinken. Nederlandse onderzoekers laten nu zien dat die niet-alcoholische leververvetting óók door te veel alcohol in het bloed kan komen – gemaakt door de darmbacteriën van een patiënt. De bacteriën maken soms per dag evenveel alcohol als wat in tien biertjes zit. De ziekte, niet-alcoholische leververvetting, komt dus tóch door alcohol. Het onderzoek verscheen deze week in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift Nature Medicine.

Ruim een kwart van de wereldbevolking heeft niet-alcoholische leververvetting – het is daarmee de meest voorkomende leveraandoening. In Nederland lopen 2,5 miljoen mensen ermee rond. Bij een derde van deze mensen verergert de aandoening tot niet-alcoholische steatohepatitis (NASH), een ernstige leverontsteking waarbij het orgaan niet meer goed werkt. Dat kan leiden tot leverkanker of een levertransplantatie noodzakelijk maken – er is geen behandeling.

Hetzelfde gebeurt bij mensen met leververvetting door zwaar alcoholgebruik. „We zien leververvetting bij overmatige alcoholinname vanaf 14 glazen per week, en vooral bij 3 tot 5 glazen per dag”, zegt arts-onderzoeker Stijn Meijnikman, die het onderzoek uitvoerde met collega’s in het Amsterdam UMC en het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. „Ondanks dat het twee verschillende ziektebeelden zijn, kunnen we de levers van deze alcoholisten en niet-alcoholisten niet van elkaar onderscheiden onder de microscoop. We wilden uitzoeken hoe dat komt.”

De patiënten met niet-alcoholische leververvetting waren niet aan de drank, maar in hun bloed zat wel alcohol, ontdekten Meijnikman en zijn collega’s. Aan hun onderzoek deden 146 mensen met ernstige obesitas mee die op de wachtlijst stonden voor een maagverkleining. Ze bepaalden de hoeveelheid alcohol in hun bloed voordat ze een speciale, suikerrijke testmaaltijd kregen, en tot twee uur daarna. Hoe ernstiger de leververvetting, hoe meer alcohol in het bloed na de maaltijd.

De onderzoekers vermoedden dat bacteriën in de darmen de alcoholproducenten konden zijn. Daarom haalden ze bij 37 patiënten tijdens de operatie bloed uit de poortader, waarin bloed vanaf de darmen zit voordat het gezuiverd is door de lever. Daarin bleken inderdaad hoge concentraties alcohol te zitten: bij patiënten met niet-alcoholische leververvetting 8 millimolair, bij mensen met NASH zelfs 21 millimolair, ruim 2,5 keer meer. Net als bij alcoholisten is hun lever doorlopend bezig deze alcohol te verwijderen, met desastreuze gevolgen.

Toen ze bij tien patiënten met NASH en tien gezonde mensen met overgewicht de afbraak van alcohol platlegden met een middel dat het betrokken enzym in de lever remt, werden sommige mensen met NASH ook echt een beetje dronken, vertelt Meijnikman. „Eén van hen lag zo zwaar te snurken dat de verpleegster zich zorgen begon te maken.” Sommige patiënten met NASH produceren een hoeveelheid alcohol die overeenkomt met tien biertjes per dag. Opmerkelijk: zelfs de gezonde mensen hadden een beetje alcohol in hun bloed als de afbraak was stilgelegd – het equivalent van een biertje per dag.

Om te bewijzen dat darmbacteriën de boosdoeners waren, gaven ze de proefpersonen een week lang drie verschillende soorten antibiotica, waarmee het microbioom werd gedecimeerd. Na die kuur stopte de alcoholproductie na een testmaaltijd vrijwel volledig. „Ook de snurkende patiënt had na zeven dagen antibiotica nergens meer last van.”

Melkzuurbacteriën

Darmbacteriën zijn dus een belangrijke speler bij het ontstaan en ontwikkelen van deze complexe aandoening, in elk geval bij mensen met fors overgewicht, concludeert Meijnikman. De volgende vraag is: welke bacterie precies? In het alcoholproducerende microbioom van zijn patiënten waren vooral melkzuurbacteriën en streptokokken sterk vertegenwoordigd. Die breken normaal gesproken suikers af tot melkzuur, oftewel lactaat. „Waarom die bacteriën bij deze patiënten suikers omzetten in alcohol weten we niet zo goed. Het proces waarbij ze lactaat maken levert ze sneller energie op”, zegt hij.

De alcoholproductie heeft waarschijnlijk ook te maken met de voeding. Darmbacteriën leven op de grondstoffen die binnenkomen. „De mensen in ons onderzoek bij wie de darmen de meeste alcohol maken, eten heel veel snoep en drinken heel veel frisdrank. Hoe meer suikers je inneemt, voornamelijk fructose en andere snelle suikers, hoe meer alcohol je produceert”, zegt Meijnikman. „Snoep en frisdrank zijn vergif voor de lever.”

Antibiotica zijn overigens geen behandeling voor niet-alcoholische leververvetting of NASH: de alcoholproducerende bacteriën groeien na de kuur gewoon weer terug. Meijnikman gaat op zoek naar stoffen die de alcoholproductie remmen en de bacteriën een ander, onschadelijk eindproduct laat maken.