Angela Lansbury: zeldzaam veelzijdig actrice met carrière van 70 jaar

Haar prijzenkast loog er niet om. In de loop van een carrière die ruim zeventig jaar lang heeft voortgeduurd, is Angela Lansbury vele malen bekroond. Als filmactrice, met een ere-Oscar als sluitstuk, als het stralende middelpunt in theatermusicals en als de veelzijdige stem in allerlei animatiefilms. Maar het internationale publiek kende haar vooral als de scherpzinnige Jessica Fletcher, die twaalf jaar lang de ene misdaad na de andere oploste in de Amerikaanse tv-serie Murder, She Wrote. „Er is geen misdaad meer die ik niet heb opgelost”, zei ze, toen ze in 1996 afscheid nam van die rol.

Maar ze bleef daarna wel doorwerken, tot op hoge leeftijd. Aan stoppen was ze nog niet toe, liet ze al een paar jaar geleden weten: „Ik zal waarschijnlijk sterven met een script in mijn handen.” 11 oktober is ze overleden, vijf dagen voor haar 97ste verjaardag.

Angela Lansbury werd in 1925 geboren in Londen. Haar grootvader was in de jaren dertig leider van de Labour Party, haar vader was eveneens Labour-politicus en haar moeder was een uit Ierland afkomstige actrice. In 1940 evacueerde ze met haar ouders naar Amerika, om te ontkomen aan de Duitse bombardementen op Londen. Ze volgde een theateropleiding in New York en belandde via contacten van haar moeder in Hollywood.

In 1944, op haar negentiende, maakte ze haar filmdebuut in de thriller Gaslight, met Ingrid Bergman in de hoofdrol. Lansbury speelde daarin een dienstmeisje dat lang niet zo onschuldig was als haar popperige gezichtje deed vermoeden. Prompt kreeg ze een nominatie voor de beste vrouwelijke bijrol – met als gevolg dat filmmaatschappij MGM haar een contract voor zeven jaar bezorgde. Ook voor haar optreden in The Picture of Dorian Gray (1945) en The Manchurian Candidate (1962) kon ze zo’n bijrolnominatie in ontvangst nemen.

Maar ondanks dat snelle succes was de glamour van de sterrenstatus toen nog niet voor haar weggelegd. Meestal kreeg ze karakterrollen te spelen, die vaak met vileine bedoelingen tegenover de hoofdrolspelers stonden. IJzige, dominerende dames, of snibbige typetjes. En al die personages waren doorgaans ouder dan Angela Lansbury zelf was. Dat veranderde pas toen ze haar filmcarrière vanaf de jaren vijftig begon te combineren met toneel- en musicalrollen.

Na een aantal kleinschalige theaterproducties volgde in 1966 haar doorbraak als de extravagante tante die de hoofdpersoon was in de musical Mame. Door die kleurrijke rol werd ze, althans in Amerika, alsnog een ster. Maar toen Mame in 1974 werd verfilmd, kozen de producenten toch liever voor Lucille Ball in de hoofdrol – die was bekender. „Dat was een van de bitterste teleurstellingen uit mijn leven”, zei Lansbury later. Wel was er een schrale troost: de film werd een daverende flop. En toen moest Lansbury’s grootste Broadway-triomf nog komen: de morbide, maar toch ook gevoelige rol van de negentiende-eeuwse pasteitjesbakker in de horrormusical Sweeney Todd (1979) van Stephen Sondheim.

In 1984 begon de tv-serie Murder, She Wrote die haar wereldberoemd maakte als de gepensioneerde schooljuf Jessica Fletcher, die na de dood van haar man detectiveboeken ging schrijven en ook in werkelijkheid met moorden werd geconfronteerd. Lansbury hechtte eraan een authentieke vrouw op leeftijd te spelen in wie veel kijkers zich zouden herkennen – in plaats van de ietwat karikaturale Miss Marple die in veel werk van Agatha Christie de moorden oploste. Allengs trok de hoofdrolspeelster ook steeds meer macht naar zich toe. Maar na twaalf jaar stopte de serie omdat die volgens de adverteerders te weinig jongere kijkers aantrok.

Intussen vond Angela Lansbury ook nog een nieuw werkterrein als stemactrice in animatiefilms, zoals de moederlijke theepot Mrs. Potts in de Disney-film Beauty and the Beast (1991). In die rol zong ze ook de bekoorlijke titelsong. Verder bleef ze volop actief in films en tv-series. En daarnaast werd ze steeds vaker gehuldigd – voor een carrière die zeldzaam veelzijdig was.