12 jaar geëist tegen Aydin C. in Canadese zaak Amanda Todd

Canadese openbaar aanklagers hebben dinsdag 12 jaar celstraf geëist tegen webcamafperser Aydin C., melden Canadese media. Ze omschreven het gedrag van de Nederlander in de rechtbank van New Westminster als „berekenend, hardvochtig en met verwoestende gevolgen”. Volgens de openbaar aanklagers heeft C. geen interesse in rehabilitatie en heeft de strafeis deels als doel te voorkomen dat hij opnieuw misdaden pleegt.

De 44-jarige C. werd in augustus al unaniem schuldig bevonden door een jury. Tijdens de veroordelingsprocessen is de vraag alleen nog welke straf hij krijgt. De zitting duurt vier dagen. De webcamafperser is in Nederland ook al veroordeeld voor ruim tien jaar cel vanwege een lange reeks zedendelicten, en moet die straf volgens volgens CTV News uitzitten voordat hij aan de straf begint die hij in Canada krijgt opgelegd. In 2020 werd C. uitgeleverd aan Canada.

In 2012 werd de zaak van de toen 15-jarige Amanda Todd wereldnieuws toen ze een video op YouTube publiceerde waarin ze haar wanhoop uitte. C. intimideerde haar en perste haar af met naaktfoto’s. Ruim een maand nadat ze de video had geüpload, pleegde Todd zelfmoord.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon: 0800-0113 of www.113.nl

Lees ook ‘Je gaat doen wat ik zeg’, stuurde hij naar Amanda Todd