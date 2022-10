Even lijkt het een kort gesprek te worden met Brenda van Veen (37), bij de Jumbo in Voorschoten.

Nee, ze heeft niet echt last van de prijsstijgingen. Ze ziet dat alles duurder wordt, maar daar is ze zelf niet zo mee bezig. „Dus ik weet niet of ik wat nuttigs te melden heb.”

Tot ze er wat langer over nadenkt. In de supermarkt let ze tegenwoordig toch wat beter op. „Vorige week wilde ik spekjes pakken: 4 euro. Ik dacht: nou, die laat ik liggen. Het wordt een vegetarische stamppot vanavond.”

Van Veen was altijd al „een beetje zuinig”, zegt ze. „Ik kocht al veel tweedehands. Maar nu ben ik nog wat bewuster geworden.”

Ze heeft net een pakketje opgehaald met tweedehands laarzen erin voor haar kinderen – die ook al tweedehands jassen hebben. „Ik vind 30 euro eigenlijk al duur voor een jas die maar een paar maanden meegaat.”

En, zegt ze dan: „We gaan aan de zonnepanelen.” Dat wilden zij en haar vriend al langer. De stijgende energieprijzen gaven „het laatste zetje”.

Brenda van Veen heeft nog geen financiële zorgen, maar let in de supermarkt toch wat beter op de kosten

Hun energieverbruik is veel hoger dan dat van vrienden – en dat is duur, want ze hebben een variabel contact. Maar hoe duur precies, dat weet Van Veen niet. Lachend: „Heel klassiek: dat regelt mijn vriend altijd.”

Wat ze wel weet: „Hier moeten we wat mee.” Binnenkort komt een energiecoach van de gemeente tips geven voor de verduurzaming van hun jarentwintighuis. „En ik zou de buitenmuur nog willen laten isoleren.”

Financieel maken zij en haar vriend zich vooralsnog weinig zorgen. „Ik vind het ook zonde van mijn tijd om er de hele dag bij stil te staan dat de melk zo duur is.”

Al weet ze ook: „Dit is een luxepositie. Als je niet rondkomt, móét je er wel op focussen.”

„Als je in deze tijden nog vrij makkelijk in je winkelkarretje kunt gooien waar je zin in hebt”, zegt Van Veen, „is dat gewoon rijkdom”. Zoals ze zich ook realiseert hoe handig het is dat zij en haar vriend het geld hebben om hun huis te verduurzamen, zodat ze hun maandlasten kunnen verlagen.

„Dan zitten we de komende jaren goed. Dus ja, ik voel me wel een gezegend mens.”