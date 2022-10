‘We duwen vrouwen in het moederschap, maar als dat een moeizaam pad blijkt, veroordelen we hen’

Direct aan het begin van ons videogesprek vraagt Orna Donath (46) bezorgd of ik het wel opneem, want ze doet dit soort interviews normaliter alleen per e-mail. „Dit onderwerp ligt zó gevoelig, dat het essentieel is dat mijn uitspraken precies zo worden opgetekend als ik het bedoel.” Haar zorgvuldigheid is begrijpelijk, want in ieder land waar Spijt van het moederschap (2017) verschijnt, leidt haar boek tot flinke consternatie. In het boek komen 23 vrouwen aan het woord die, als ze de tijd konden terugdraaien, liever geen moeder waren geworden.

Geen boek dat ik in de trein zou durven lezen, reageerde een vriendin toen ik haar erover vertelde. Ik begreep haar ongemak. Maar juist het feit dat het onderwerp zo’n taboe is, laat volgens Orna Donath zien dat er in debatten over moederschap een laag ontbreekt. „Iets waar eerder misschien nog geen taal voor was”, denkt ze.

Vrouwen die geen moeder willen worden, krijgen vaak te horen dat ze er spijt van zullen krijgen. Donathhad moeite met de dichotomie die in deze constatering besloten lag, zegt ze. Dat spijt enerzijds een wapen was om vrouwen mee te intimideren, terwijl het anderzijds de mogelijkheid blokkeerde van spijt ná het krijgen van kinderen. Ze besloot haar promotieonderzoek aan het thema te wijden.

Geroemd en verguisd

In 2015 publiceerde ze een wetenschappelijk artikel over haar onderzoek. In haar wildste fantasie zou dat, in uitgebreidere vorm, een publieksboek worden in het Hebreeuws. Met wat geluk zou er een Engelse vertaling komen. Maar toen Donath datzelfde jaar een interview gaf aan een Duitse krant, was het alsof er een bom ontplofte. Onder de hashtag #regrettingmotherhood ontstonden online stormachtige debatten, die zich al snel verspreidden naar andere landen. Ze kreeg interviewverzoeken van over de hele wereld en inmiddels is haar boek in 17 landen en talen te koop. Duizenden reacties volgde. Van woede en ongeloof tot opluchting en dankbaarheid, Donath wordt geroemd en verguisd, en in een uiterst geval zelfs op de brandstapel gewenst. Al laat ze zich daar niet door tegenhouden. Extreme reacties gebruikt ze voor haar colleges aan de Ben-Gurion Universiteit en aan de Universiteit van Tel Aviv. „Ik maak er printscreens van, om aan mijn studenten te laten zien waar moeders mee te maken krijgen als ze over hun spijt durven te vertellen.”

Citaten van moeders uit het boek „Ik ben een moeder voor wie haar kinderen belangrijk zijn, ik hou van ze, ik lees boeken, ik vraag professioneel advies, ik probeer mijn best te doen om ze een betere opvoeding en veel warmte en liefde te geven. (…) Maar intussen haat ik het om moeder te zijn. Ik haat deze rol, ik haat het degene te zijn die grenzen moet stellen, die moet straffen. Ik haat het gebrek aan vrijheid, het gebrek aan spontaniteit. Het feit dat het beperkingen oplegt, dát is het…” Sophia, moeder van twee kinderen tussen de 1 en 5 „Kijk, het is ingewikkeld (…) Ik heb spijt dat ik kinderen heb gekregen en moeder ben geworden, maar ik hou van de kinderen die ik heb. Dus nee, het is niet echt uit te leggen. Want als ik spijt van de kinderen had, zou ik ook niet willen dat ze er waren. Maar ik wil niet dat ze er niet zijn, ik wil gewoon geen moeder zijn.” Charlotte, moeder van twee kinderen, een tussen de 10 en 15 en een tussen de 15 en 20. „Toen ik het [haar spijt] in mijn naïviteit aan de verpleegkundige op het kinderdagverblijf vertelde, stuurde ze een maatschappelijk werker op me af die dreigde mijn kind weg te halen en me verplichtte een halfjaar lang naar haar te komen om ‘mijn ouderlijk functioneren te onderzoeken’. Het is dus belangrijk dat onderzoek zoals dat van jou ons een stem geeft en vrouwen in staat stelt hun negatieve gedachten en emoties te uiten (…) zonder dat we worden zwartgemaakt of gedemoniseerd.” Een moeder die volledig anoniem wil blijven

Waarom is het zo belangrijk om de verhalen van moeders met spijt te onderkennen ?

„We krijgen vaak te horen dat een kind krijgen een grootse ervaring is, iets wat je niet wilt missen. Daaronder zit de onterechte aanname dat het voor iedere vrouw een positieve ervaring zal zijn. Vrouwen die geen kinderen willen, krijgen dan ook vaak te horen dat ze er vast spijt van zullen krijgen. Veel vrouwen ervaren dat als dreigement. We duwen vrouwen in het moederschap, maar als dat een moeizaam, eenzaam pad blijkt, veroordelen we hen erom. Ik denk dat vrouwen niet in vrijheid kunnen beslissen of ze moeder willen worden als ze geen zicht hebben op de complexiteit van deze realiteit. Bovendien gaan de verhalen van moeders met spijt over méér dan alleen de constatering dat het bestaat. Het is een sociaal en politiek verhaal dat gehoord moet worden.”

Wat is dat grotere verhaal?

„De getuigenissen van de vrouwen die aan mijn onderzoek deelnamen, hadden niet alleen betrekking op het moederschap maar gingen ook over hoe de politiek emoties gebruikt. Dat wil zeggen, de manier waarop wij als samenleving de neiging hebben om menselijke gevoelens te controleren, te manipuleren, erop in te grijpen of ze te onderdrukken. Bedenk je dat vrouwen die kinderen baren om allerlei redenen van belang zijn voor een land, zoals de economie, het kapitalisme en noem maar op. Ruimte maken voor vrouwen die het moederschap afwijzen, geeft vrouwen de vrijheid om zelf te beslissen over hun lichaam, gedachtes, herinneringen, emoties en behoeften. En dát zou weleens een bedreiging kunnen zijn voor een samenleving die al eeuwen afhankelijk is van vrouwen die moeder worden zonder zich daar al te veel over af te vragen.”

U wist zelf al op jonge leeftijd dat u geen kinderen wilde.

„Ik was zestien toen ik mijn vriendinnen hoorde fantaseren over het aantal kinderen dat ze zouden krijgen en welke namen ze die zouden geven. Terwijl ik naar hun gesprekken luisterde, merkte ik dat ik zo’n toekomst voor mijzelf niet voor me zag. Het moederschap was niet iets waar ik naar op weg was. Inmiddels zijn we dertig jaar verder en ben ik dankbaar dat ik dat op die leeftijd al zo goed aanvoelde – en dat ik naar mijn gevoelens heb geluisterd, want het is nog altijd de juiste beslissing voor mij. Wat ik toen nog niet wist, is dat de samenleving denkt dat dit een probleem is dat moeten worden opgelost.”

Orna Donath: Spijt van het moederschap. Alfabet Uitgevers, 288 blz, € 22,99

Werd erover geoordeeld door uw omgeving?

„Niet door mijn familie, ik kom uit een fijn gezin waarin we elkaars opvattingen respecteren. Wel door anderen die mij niet kennen. In een live televisie-interview in Israël vroeg de presentator wie mij als kind had geslagen waardoor ik geen moeder wilde worden. Online las ik eens dat iemand schreef dat ik zoveel over dit onderwerp publiceerde vanwege ‘de bloedende wond’ die de scheiding van mijn ouders had veroorzaakt. Maar mijn ouders zijn nog altijd bij elkaar, en ik heb geen trauma’s uit mijn jeugd. Het is opvallend hoe vaak jeugdtrauma’s erbij worden gehaald, en in mijn geval zelfs worden gefabriceerd, als verklaring voor de keuze om geen moeder te worden.”

Het viel me op dat alle vrouwen die u sprak van hun kinderen houden, maar de rol van moeder haten. Kunt u dat uitleggen?

„Het is net als wanneer je gaat scheiden na een jarenlange relatie. Ook dan kun je nog van die persoon blijven houden, maar niet meer in de rol als partner. De vrouwen die ik interviewde, vinden hun kinderen meestal slimme, grappige, aardige mensen, maar tegelijkertijd hekelen ze de relatie die ze met hen hebben. Ze hadden liever gehad dat iemand anders hun moeder was geweest. Het is belangrijk dat we gaan denken en praten over moederschap als een menselijke relatie, en niet als een rol of als een heiligdom. Als we het zien als een rol, is er vaak maar één scenario, dat draait om het functioneren als ‘de perfecte moeder’. Als we het daarentegen als een relatie beschouwen, zijn moeders subjecten die hun eigen situatie inschatten, beproeven en evalueren, om te bepalen of het allemaal de moeite waard is geweest. Pas dan is er ruimte voor het hele spectrum aan emoties dat bij een relatie hoort, van diepe liefde tot ambivalentie en spijt.”

Het merendeel van de vrouwen die u sprak deed dat anoniem, en twijfelt of ze er ooit over durven praten met hun kinderen. Zou het wijs zijn dat wel te doen?

„Emoties zijn als water. Als we ze blokkeren of negeren, zal er geheid een moment komen dat ze zullen uitbarsten. Een eerlijk gesprek hierover kan verlichtend zijn voor een kind, mits het de leeftijd heeft dat hij het kan begrijpen. Na een lezing werd ik eens benaderd door een jonge vrouw die vertelde dat ze nu pas de spijtgevoelens van haar moeder begreep. Het was voor het eerst dat ze haar moeder óók als een vrouw binnen de samenleving kon zien; als iemand die in een relatie werd geduwd die haar niet paste. Daardoor kon ze plots empathie voor haar moeder voelen, en niet alleen boosheid en teleurstelling. Die laatste gevoelens zijn heel terecht, maar misschien is het tijd om onze moeders niet alleen maar als moeders te beschouwen maar óók als op zichzelf staande individuen.”

Wat is uw hoop voor de toekomst?

„Zolang we in een patriarchale, heteronormatieve maatschappij leven, is het uitdagend om hoopvol te zijn. Tegelijkertijd wil ik eraan bijdragen dat steeds meer vrouwen uit verschillende sociale groepen de vrijheid krijgen om hun leven te leven zoals zij dat willen. Om zich uit te drukken zoals zij dat willen. Soms maken we fouten en krijgen we spijt. En ook dat hoort bij vrijheid.”