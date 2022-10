VVD en CDA willen strengere regels energiebedrijven: schrap de welkomstbonus

Coalitiepartijen VVD en CDA willen strengere regels voor energieleveranciers. Zo willen ze onder meer dat energiebedrijven weer langdurige contracten aangaan en nieuwe klanten geen welkomstbonus meer aanbieden. Dat schrijven Kamerleden Henri Bontenbal (CDA) en Silvio Erkens (VVD) in een pamflet dat hun partijen dinsdag aanbieden aan energieminister Rob Jetten (D66). In het document staan vijf regels en adviezen waarmee de Kamerleden meer grip willen krijgen op de stijgende energieprijzen, melden diverse media waaronder De Telegraaf en NOS.

Bontenbal en Erkens willen dat energiebedrijven jaarlijks worden getest op hun leveringscapaciteit en of hun administratie op orde is. Als een leverancier dan alsnog failliet gaat, vinden de Kamerleden dat klanten hun voorschot moeten terugkrijgen. Ook schrijven ze dat een concurrent in dat geval een bod moet kunnen doen op het klantenbestand. „De bestaande voorwaarden en tarieven blijven voor de klanten behouden. De nieuwe leverancier kan in de bieding ook een negatief bedrag bieden, als blijkt dat het overnemen van het klantenbestand geld kost”, aldus Bontenbal en Erkens.

Korting voor loyale klanten

Daarnaast moeten klanten langdurige contracten van bijvoorbeeld twee of drie jaar met een vast tarief aangeboden krijgen. Zo krijgen huishoudens meer zekerheid en worden ze beter beschermd tegen de fluctuerende energieprijzen. Minister Jetten zei in september in een interview met NRC al in gesprek te zijn over de contracten met de Autoriteit Consument en Markt.

De welkomstbonus voor nieuwe klanten moet volgens het pamflet van CDA en VVD in een andere vorm worden gegoten, te weten: kortingen voor trouwe klanten. Verder stellen Bontenbal en Erkens dat de overheid moet zorgen „dat er altijd voldoende betaalbare energie is”.

