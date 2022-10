Voor de Antwerpse stadsdichter Ruth Lasters was haar geweigerde Losgeld niet zomaar een gedicht

Het interview is een paar minuten bezig als Ruth Lasters (43), bekroond ex-stadsdichter uit Antwerpen, zich plots excuseert. Dat had ze een paar jaar geleden niet gedurfd, zo vrijelijk op de rem trappen. Nu wel. Heeft met ouder worden te maken. En dat pakt voor haar „wel positief” uit.

De eerste paar vragen kwamen al niet helemaal bij haar binnen. Achter een roze montuur werden haar ogen voortdurend naar het scherm van haar laptop gezogen. Met halve aandacht zei ze dat ze in een storm terecht was gekomen. Dat ze al een week nauwelijks sliep. En dat ze eigenlijk nog „efkes wat moest doen”.

Uit haar tas pakt ze een apparaatje waarmee ze met een bankpas geld kan overmaken. Ze mompelt een paar cijfers, tikt die in, en kijkt dan even op van haar beeldscherm. „Het leven is aan de mensen met zelfbeheersing”, zegt ze lachend. Daarna klapt ze haar laptop dicht. Ze zucht, heeft zich van een last ontdaan. „Zo, dat is terugbetaald.”

Wat heb je terugbetaald?

„Het geld dat ik kreeg voor de workshop waaruit het gedicht is ontstaan. Als zij het gedicht niet erkennen, dan betaal ik dat geld liever terug.”

We zitten in een door grote raampartijen omgeven filiaal van lunchketen Le Pain Quotidien, naast het Antwerps Centraal Station. Op de achtergrond klinkt klassieke muziek. Aan een tafel verderop is een groep wat oudere vriendinnen zich tegen het einde van de middag aan een kop thee van geen omgeving bewust.

Begin september kreeg Ruth Lasters via een communicatiemedewerker van de stad Antwerpen per mail te horen dat haar jongste gedicht Losgeld door het stadsbestuur geweigerd was, dat wil zeggen, dat het niet als stadsgedicht zou worden erkend. Dat was voor het eerst. Alle gedichten die ze sinds haar aanstelling begin dit jaar als stadsdichter schreef, werden geaccepteerd en gepubliceerd. „Het was alsof ik een stomp in mijn maag kreeg”, zegt ze. „Ik heb al dagen nauwelijks kunnen eten.”

Lasters schreef het gedicht samen met leerlingen van de Spectrumschool in Antwerpen waar ze, naast haar carrière als dichter en schrijver, veertien jaar secundair onderwijs geeft, in navolging van haar moeder, die ook leerkracht was. Ze heeft het lesgeven nodig om te kunnen schrijven, vertelt ze. „Ik kan niet creëren in een te grote comfortzone, heb veel prikkels nodig. In de zomervakantie zakt mijn creativiteit dus ook in als een soufflé.”

Losgeld is een aanklacht tegen het Vlaamse onderwijssysteem, dat leerlingen in het eerste jaar van de middelbare school opdeelt in de A- of B-stroom. De zogenoemde ASO’ers – dat staat voor Algemeen Secundair Onderwijs – krijgen volgens de website van de Vlaamse overheid „een stevige basis voor het volgen van hoger onderwijs”. Hun aandeel nam de laatste jaren toe tot bijna 43 procent. Kinderen van twaalf jaar die het getuigschrift ‘A’ niet halen omdat ze „bepaalde vaardigheden of kennis niet onder de knie krijgen”, krijgen het stempel B en worden meestal op een andere school klaargestoomd voor beroepsonderwijs (BSO), kunstsecundair onderwijs (KSO), of technisch secundair onderwijs (TSO).

Lasters: „Bij B-stromers is de schooluitval veel groter, 14 procent voor voltijds studenten en 58 bij deeltijd, tegenover 2 procent bij de ASO’ers. De gevolgen daarvan zijn monstergroot. Van psychische schade, tot radicalisering. En ook het lerarentekort heeft ermee te maken. Dat krijg je als je de schoolweerzin bij kinderen van 12 jaar inplant.”

Door de opdeling in A en B ontstaat volgens Lasters een stigma dat sommige mensen hun hele leven bij zich dragen. „Ik hoor al 21 jaar opmerkingen van leerlingen als: ‘mevrouw, ik ben máár een BSO’er. Mevrouw, wij zijn het afval’. In het Vlaamse onderwijs is er maar één succeslabel en dat is ASO. De rest wordt als minder gezien.” Ze geeft momenteel les aan een groep KSO’ers. „Laatst vroeg ik aan mijn leerlingen hoe het in de klas zat met dat stigma. Bijna iedereen stak zijn hand in de lucht.”

In Nederland is er ook lager-, middelbaar- en hogerberoepsonderwijs.

„Iemand mailde mij met de mededeling dat het in Nederland nog veel erger is.”

Het heet er daadwerkelijk ‘lager onderwijs.’

„Wat wil dat zeggen?”

Daar zitten meestal mensen die met hun handen werken.

„Amai! Dat ís nog veel erger!”

Maar we hebben allemaal een bepaald denk- en werkniveau, toch?

„Ik houd niet van het woord ‘niveau’, heb het liever over domeinen. Op een domeinschool zouden kinderen ook worden opgedeeld in klassen, maar buiten de lessen om doen ze sociaal alles samen. Ook de uitstapjes. Samen naar Parijs, de Rome-reis.”

Ruth Lasters werd begin dit jaar samen met vijf andere dichters voor twee jaar benoemd tot Stadsdichter van Antwerpen. Grote namen gingen haar voor; onder andere Tom Lanoye, Ramsey Nasr en Stijn Vranken viel die eer al eens ten deel. Lasters’ werk werd verschillende keren onderscheiden in Vlaanderen. Voor haar eerste roman Poolijs ontving ze in 2006 de Vlaamse debuutprijs en voor haar dichtbundel Vouwplannen in 2009 de debuutprijs Het Liegend Konijn. Eerder dit jaar won ze met haar gedicht Abrikozen de prestigieuze Gedichtenwedstrijd.

Als een van de vijf stadsdichters zou ze volgens een jury die koos uit meer dan zeventig kandidaten „de scheppende kracht van taal inzetten om de stad te vatten” en „de stadbewoner te inspireren”. Ze vond het aanvankelijk „een hele eer om dat voor mijn geboortestad te mogen doen”.

De voorbije maanden publiceerde Lasters in opdracht van de stad Antwerpen een gedicht over de vrijwilligers van de vaccinatiecentra en ze schreef op eigen initiatief een hommage aan de Vlaamse dichter Herman de Coninck, die 25 jaar geleden overleed. Die gedichten, volgens Lasters „bruikbaar als marketingmateriaal”, publiceerde Antwerpen met plezier. Maar het gedicht Losgeld, ook haar eigen idee, schoot de Antwerpse schepen [wethouder] voor cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) in het verkeerde keelgat. Ze noemde het in gesprek met de Gazet van Antwerpen „meer een politiek manifest” en „daar dient een stadsgedicht niet voor”. Bovendien vond ze dat de poëzie van de stadsdichter een „verbindende rol moet vervullen. Dit gedicht doet eerder het tegenovergestelde.”

Wat vond je ervan dat ze dat zei?

„Heel pijnlijk. Dit is juist een pleidooi voor meer verbinding!”

Losgeld, dat gepubliceerd had moeten worden aan het begin van het nieuwe schooljaar, begint zo:

Olie-, oliedomme staat die leerlingen vanaf twaalf jaar

nog altijd letterlijk met ‘A’ labelt of ‘B’. Welkom in het middelbaar!

Aan Vlaanderen een vraag: wanneer ligt de maatschappij plat?

Is dat wanneer de notarissen en de senators staken? Of als loodgieters,

de bakkers en de havenarbeiders niet opdagen?

Heb je de gevolgen van die tweedeling zelf meegemaakt?

„Ja, ik was een A-leerling en ik zat op een internaat in Dendermonde. Daar had ik twee beste vriendinnen, bloedzusters. We deelden alles met elkaar. Maar zij volgden B-onderwijs. Dus overdag moesten we naar een andere campus.”

Is jouw aversie voor het systeem daar begonnen?

„Nee, nog veel vroeger.”

Kun je dat uitleggen?

„Ik ga het in vage termen zeggen: in mijn jeugd heb ik heel veel liefde en gezelligheid gekregen juist van niet-ASO’ers, van mensen voor wie ik nu opkom in dit gedicht. Mijn ouders werkten heel hard en wierven iemand aan om voor de kinderen te zorgen. Ria nam me mee naar de tennisclub, zorgde voor me, ik mocht er regelmatig komen logeren. Die aandacht en warmte was voor mij iets fantastisch. Van mijn schoonvader, een schilder, kreeg ik dat ook. Hoe hij mij opnam in zijn familie, vind ik nog altijd ontroerend.” Er wellen tranen op in haar ogen. „Als de stad Antwerpen dan zo’n gedicht weigert, dan weigeren ze voor mij feitelijk al die lieve mensen. Dat deel van de maatschappij. En dat is afschuwelijk.”

Lasters geeft, naast haar carrière als schrijver en dichter, les op een school in Antwerpen. Foto Wouter van Vooren

Lasters loopt daags na de mail van het stadsbestuur in de IKEA met haar man als ze beseft dat ze zo niet als stadsdichter kan aanblijven. Daarmee zou ze alle leerlingen die ze lesgeeft en ook zichzelf verloochenen. „Als de stad zelfs een onderwijsgedicht weigert dat de discriminatie van duizenden jongeren aankaart, is het voor mij zonneklaar dat de stadsgedichten louter als promo dienen voor de stad en niet als uiting van cultuur of literatuur”, schrijft ze in een mail aan schepen Ait Daoud. Ze hoort niets meer van het stadsbestuur. „Ik vind het typerend dat je de dialoog niet aangaat als schepen voor cultuur. Cultuur is toch communicatie?”

Als Lasters bekendmaakt dat ze stopt als stadsdichter van Antwerpen, is ze eerst bang dat mensen dat een overreactie zullen vinden. Maar ze krijgt uit allerlei hoeken bijval, ook vanuit de politiek. Groen, PVDA en Vooruit hekelen het feit dat een kunstenaar wordt gecensureerd. Online wordt haar verhaal veelvuldig gedeeld. En haar mailbox puilt al snel uit met „schrijnende verhalen” van mensen die bekennen zich als B-stromer een tweederangsburger te voelen.

Een paar strofen later gaat het gedicht als volgt verder:

En wie is nu het slimst, iemand die weet waar de Aconcagua ligt

(vraag uit De slimste mens ter wereld) of wie het hele stroomschema kan tekenen

en uitvoeren voor een schoolkeuken, het Sportpaleis, Wetstraatvergaderzalen? […] Straks vraagt gij, Vlaanderen, nog losgeld voor het woord ‘intelligent’

dat gij al eeuwenlang gegijzeld houdt, alleen voor quizzers reserveert,

voor dokters, architecten, wetenschappers, voor mevrouw Michiels en advocaten

Lasters vindt dat het woord ‘intelligent’ in België „gegijzeld” wordt door politici, en in spelshows op tv. „Als je slim wordt genoemd, gaat het áltijd over cognitieve intelligentie”, zegt ze. „Maar er zijn zo veel vormen van intelligentie. Iemand die goed is in handvaardigheid, is ook slim. Dat heeft met diploma’s niks te maken. Sterker: ik ken mensen met heel veel diploma’s die zich superieur wanen. Dát zijn de enige onverstandige mensen.”

Het gewraakte gedicht eindigt als volgt:

Zolang gij, Vlaanderen, niet ook de vakman slim noemt

in kranten, spelprogramma’s en journaals,

zijt gij de A’s in uw naam VlAAnderen niet waard.

Voor Ruth Lasters was Losgeld niet zomaar een gedicht. Het was een halszaak, het hoofdproject van haar tweejarig stadsdichterschap. Ze had er een complete campagne bij bedacht, een petitie. „Het was de bedoeling om een invulversie van mijn gedicht in De Standaard te publiceren en daarmee zo veel mogelijk getuigenissen te verzamelen van mensen die slechte ervaringen hebben met dit onderwijssysteem. Die zou ik dan als losgeldbriefjes opvouwen en in een koffertje aanbieden aan onder andere de Vlaamse minister van onderwijs [Ben Weyts] in de Poeziëweek begin volgend jaar.”

Zou het kunnen dat het stadsbestuur die campagne, die allicht voor opschudding zou gaan zorgen, te geëngageerd vond voor een stadsdichter?

„Natuurlijk heeft dat ermee te maken. Het gaat om het heilige woord ‘Vlaanderen’ dat ik met dit gedicht in een negatieve context plaats. Dat ligt gevoelig bij een partij die de stad bestuurt [de centrum-rechtse partij N-VA met leider Bart De Wever, tevens burgemeester van Antwerpen]. Natuurlijk, het is stevig opgeschreven. Maar ik zeg altijd: als je een vliegtuigje door de klas wil gooien, moet je ook zorgen dat het puntje scherp is. Anders stort het vroegtijdig neer.”

Is jouw stadsdichterschap voorgoed passé?

„Tenzij de stad het gedicht toch wil erkennen en ook toegeeft dat het wel degelijk een verbindend karakter heeft. Dan zou ik met een met een ode komen aan het terugkomen op foute beslissingen.”