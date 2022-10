Viola Davis schittert als harde generaal van zwarte-vrouwenleger

We zien vervaarlijke zwarte vrouwelijke krijgers majestueus vechten in een savanne-achtig Afrikaans landschap in The Woman King. Met de film heeft hoofdrolspeler en co-producent Viola Davis een missie: ze hoopt er „de blik op de zwarte vrouw mee te veranderen”, zoals ze in de Britse krant The Guardian zei.

Davis heeft in Hollywood jarenlang gestreden om deze film mogelijk te maken. Sterke zwarte vrouwen die mannen in de pan hakken, dat is niet echt Hollywood. Maar na het onverwachte kassucces van de superheldenfilm Black Panther, vol zwarte acteurs, kwam de benodigde 50 miljoen dollar er.

Zodoende kunnen we nu zien hoe Davis als generaal Nanisca een groep vrouwelijke krijgers aanvoert in het leger van Dahomey (nu Benin), in pre-koloniaal 1823. Dat zwaar getrainde, wrede leger, Agojie (‘vrouwen van de koning’) genoemd, heeft echt bestaan – en was ook inspiratie voor zo’n vrouwenleger in Black Panther.

Davis overtuigt in haar rol als harde, soms ook kwetsbare generaal, die strijdt tegen de naburige stam Oyo. Maar ook tegen haar eigen koning, omdat ze zich verzet tegen slavenhandel. Ook andere actrices dragen bij tot het slagen van dit tamelijk traditioneel romantisch opgezette historisch drama.

Zoals Thuso Mbedu, die als de jonge Nawi bij het leger komt: „Een echte krijger doodt haar tranen”, voegt Nanisca haar moederlijk toe. Via deze jonge Nawi, en haar legermentor Izogie, een geweldige rol van Lashana Lynch, maak je kennis met de wereld van de Agojie: harde trainingen, het leren onthoofden, loyaliteit, het leven in het paleis van de ijdele koning Ghezo (John Boyega) en zijn harem.

Soms lijkt het alsof je naar een zwarte-vrouwenvariant van Gladiator kijkt, vol geoliede spierbundels en mooi gechoreografeerde strijd. Je kan bezwaar hebben tegen de romantisering van de Agojie, die in werkelijkheid keiharde slavenjagers waren, zoals actrice Lupita Nyong’o ontdekte in haar documentaire ‘Warrior Women’ . Maar The Woman King is romantisch-historische fictie, overtuigend, op misschien dat liefdesdingetje tussen Nawi en een ‘goede’ slavenhaler na.

Historisch drama The Woman King Regie: Gina Prince-Bythewood. Met: Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch. Lengte: 135 min. ●●●●●

