Van vlakke ep naar verbluffend debuut: de bijzondere ontwikkeling van zanger Jacob Lusk

Naar de zes nummers van My Love Story van Jacob Lusk uit 2018 is op Spotify ongeveer tweeduizend keer geluisterd. De ep klinkt vlak en saai, als honderd andere. Waarom dat belangrijk is? Omdat diezelfde Jacob Lusk een paar jaar later nummers uitbrengt die je emotionele huishouden volledig omwoelen. Omdat zijn stem, gekoppeld aan het orkestrale werk van twee producers, honderd jaar muziekgeschiedenis kanaliseert en kan schakelen tussen opera en funk en alles daar tussen.

Lusk (35) is de zanger van het trio Gabriels. Ze veroverden het afgelopen jaar zalen en festivalweides. Zo waren in Nederland indrukwekkende gospelshows op Le Guess Who? en Down the Rabbithole. Wie hen zag zal zich vooral de stem en de groteske performance van Lusk herinneren. Ook op het verbluffende debuutalbum Angels & Queens, dat deze maand is uitgekomen, draait het als vanzelfsprekend om zijn gospelstem: soms een getergde falset, soms intiem bluesy.

Toch laat dat niemendalletje uit 2018 nog maar eens zien dat alleen een monumentale stem niet genoeg is. Violist Ari Balouzian en toetsenist Ryan Hope tekenen voor de warme seventies soul en voor de theatrale grote gebaren die Lusks volle kracht doet ontbolsteren.

Compton

Op de albumhoes prijkt een foto van Lusk die wordt gedoopt in een rivier, een wedergeboorteritueel uit de Baptist Church. Die kerk beschermde hem tegen het ganggeweld van Compton, het harde stadsdeel van Los Angeles waarin hij opgroeide. Comptons plek in de muziekgeschiedenis is vooral getekend door rappers als Dr. Dre en Kendrick Lamar. Hoewel er geen woord gerapt wordt bij Gabriels, klinkt die intensiteit wel degelijk door. Voor de productie van Angels & Queens schoof stadsgenoot Sounwave aan, de vaste producer van Lamar.

Lusk deed er lang over om zijn unieke stem volledig te ontketenen. Hij deed in 2011 mee aan tv-zangcompetitie American Idol en werd vijfde. De ervaring was niet louter positief, vertelt hij in een interview met Amerikaanse popcultuurplatform Dazed. „Ik was de enige zwarte deelnemer.’’ Online werd hij verguisd om „mijn huidskleur, mijn toon, hoe ik eruitzag, hoe ik klonk”. Het ontmoedigde hem. Hij zwoegde voort, maar kwam aanvankelijk niet verder dan dat vlakke ep’tje uit 2018.

Het is nauwelijks nog voor te stellen als je Gabriels nu op het podium ziet. Lusks grote lijf lijkt een en al kracht en zelfverzekerdheid. Hij draagt graag capes, gewaden en extravagante hoeden. Hij klinkt alsof hij hoogstpersoonlijk met één gulzige slok Bessie Smith, Curtis Mayfield en Mahalia Jackson heeft ingeslikt.

Prada

De ommezwaai kwam bij een reclamesong voor Prada. Bij die productie ontmoette hij Balouzian en Hope en vormde Gabriels. Voor het eerst is dan het trage tempo hoorbaar, de spanningsboog en de slepende, huiveringwekkende diepte van Lusks stem. Het viel ook platenmaatschappijen op en in 2020 was daar opeens de single ‘Love and Hate in a Different Time’, waarmee de verwachtingen rond Gabriels torenhoog opliepen.

Het nummer ging gepaard met een opmerkelijke korte film. De eerste helft bestaat uit een compilatie van dansopnames uit alle culturen en tijden, van een Sioux geestendans uit 1894 tot TikTok-filmpjes, gemonteerd onder de stevig aangezette retrosoul. Maar na vijf minuten valt de kijker opeens in een gruizige video van een Black Lives Matter-protest waarbij Lusk door een megafoon een spookachtige versie van ‘Strange Fruit’ ten gehore brengt.

Het vermogen om in geluid en beeld grote thema’s en muziekgeschiedenis naar voren te toveren, tekent ook Angels & Queens. Het album heeft een ontegenzeggelijke cinematografisch gevoel. Je zou Gabriels zo tekenen voor een nieuwe James Bond-song.

Op de openingssong ‘Angels & Queens’ lijkt Lusk nog luchtig, maar het nummer heeft een boze ondertoon en op het centrale nummer ‘Taboo’ is de orkestratie van Balouzian en Hope hoorbaar, terwijl de strot van Lusk de ontregelende maatsoort in bedwang houdt. Het loodzware ‘If You Only Knew’ is van eenzelfde ingehouden gospelklasse. Het zijn maar zeven nummers, een klein half uur. Het beste nieuws is dat dit pas deel I is. Angels & Queens - Part II staat gepland voor maart.

Pop Gabriels – Angels & Queens – Part I ●●●●●