Tv-programma Spoorloos koppelde zeker twee deelnemers aan verkeerde families door frauduleuze tussenpersoon

Het KRO-NCRV-programma Spoorloos heeft zeker twee personen die deelnamen aan het programma gekoppeld aan de verkeerde familie. Dat laat de omroep maandag weten in een verklaring, in reactie op de uitzending van de talkshow Jinek. Daar was journalist Kees van der Spek te gast die in de uitzending van dinsdag van zijn programma Oplichters Aangepakt de integriteit van een tussenpersoon onderzoekt.

In de aflevering wordt de Colombiaanse fixer Edwin Vela onderzocht. Hij werkte jarenlang voor Spoorloos, en hielp in opdracht van de vaste correspondent van de redactie bij het vinden van biologische ouders. De omroep laat in de verklaring weten zestien zaken waar de Colombiaanse fixer bij betrokken was tegen het licht te houden.

KRO-NCRV laat weten dat er twee ‘mismatches’ zijn, twee andere matches zijn inmiddels wel bevestigd door DNA-onderzoek. „De overige twaalf zaken gaan we opnieuw tegen het licht houden en indien gewenst en mogelijk bieden we de betrokkenen alsnog een DNA-test aan. Sinds 2019 doen wij standaard een DNA-test bij al onze zoektochten”, aldus de omroep.

In Jinek benadrukte Kees van der Spek niet te twijfelen aan de intenties van Spoorloos. „Ik ga ervan uit dat Spoorloos goede dingen wil doen. Maar de vraag wat je identiteit is, is zo wezenlijk voor geadopteerden dat ik hier als journalist in moest duiken.”

In de uitzending van de talkshow liet hij weten samen met een deelnemer van het programma het onderzoek naar de fixer te zijn gestart nadat zij argwaan had gevoeld bij de zoektocht naar haar biologische moeder in 2005. De moeder in kwestie wilde om onduidelijke reden geen contact met haar hebben. Dit kwam ook voor in een andere zaak. In beide afleveringen had Vela een rol gespeeld.

Een oud-deelnemer die ook te gast was bij de talkshow, liet weten het Spoorloos kwalijk te nemen dat er niet eerder naar hem is geluisterd. Hij zou namelijk eerder al zijn twijfels hebben geuit over zijn gevonden familielid. „Ik heb destijds al gezegd: er kloppen dingen niet. Maar daar hebben ze nooit op geantwoord.”