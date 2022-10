Steractrice Angela Lansbury van ‘Murder, She Wrote’ overleden

De Britse actrice Angela Lansbury is op 96-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie volgens Britse en Amerikaanse media laten weten. Ze was vooral bekend van de serie Murder, She Wrote. Lansbury speelde al vanaf 1944 in grote Hollywoodfilms en werd gezien als een van de laatst overgebleven sterren van het gouden tijdperk van Hollywood.

„De kinderen van Dame Angela Lansbury kondigen bedroefd aan dat hun moeder vandaag, dinsdag 11 oktober 2022, vredig in haar slaap thuis in Los Angeles is overleden, slechts vijf dagen voor haar 97e verjaardag”, zo meldt de familie in een verklaring.

Lansbury speelde van 1984 tot 1996 de rol van Jessica Fletcher in de wereldwijd bekeken Amerikaanse detectiveserie Murder, She Wrote en was ook bekend als stem van de theepot in de Disneyfilm Beauty and the Beast.

Hollywood en Broadway

Maar daarvoor had de op jonge leeftijd vanuit Londen naar de Verenigde Staten geëmigreerde Lansbury al een lange carrière als actrice achter de rug. In 1944 maakte ze haar filmdebuut als brutale meid in Gaslight en werd daarvoor gelijk genomineerd voor een Oscar. Later speelde ze onder meer nog in The Picture of Dorian Gray (1945) met Ingrid Bergman, in Blue Hawaii (1961) als moeder van Elvis Presley, in The Manchurian Candidate (1962) met Frank Sinatra en als Miss Marple in The Mirror Crack’d (1980) naar een boek van Agatha Christie.

Toch won ze nooit een Oscar of Emmy ondanks de in totaal 21 nominaties voor beide prijzen. Wel kreeg ze bij de Oscaruitreikingen in 2013 een oeuvreprijs en won ze zes Golden Globes voor haar vele film- en televisiewerk. Lansbury was ook actief op Broadway en speelde onder meer Mrs. Lovett in Stephen Sondheims beroemde musical Sweeney Todd.

De uitvaart van de overleden actrice zal op een nog nader te bepalen datum plaatsvinden in besloten kring.