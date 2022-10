Shunske Sato stopt als artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging

Violist Shunske Sato (38) stopt in juni 2023 als artistiek leider en dirigent van de Nederlandse Bachvereniging. Het contract met Sato wordt met ‘wederzijdse instemming’ niet verlengd.

In een persbericht zegt de Bachvereniging dat Sato’s volle internationale agenda niet meer te combineren is met zijn rol als artistiek leider. Hij zou zich daarnaast meer willen richten op klassieke muziek van na de barok.

Sato, geboren in Japan en opgeleid in de Verenigde Staten, werd in 2013 eerste violist van de Bachvereniging. In 2018 volgde hij Jos van Veldhoven op als artistiek leider en ging het orkest ook regelmatig dirigeren vanaf de eerste lessenaar, zoals in de barok ook gewoonte was.

Zijn dirigeren oogstte gemengde kritieken: over zijn debuut met Bachs Matthäus-Passion – voor de Bachvereniging de belangrijkste productie van het jaar – schreef NRC dat de uitvoering „de indruk wekte dat Sato nog ruim in zijn pak zit als dirigent: ideeën te over, maar niet alle komen uit de verf.”

Sato was voor het ensemble, dat vorig jaar de honderdste verjaardag vierde, een relatief vrije interpretator van barokmuziek. De Bachvereniging schrijft Sato’s vertrek te betreuren en te zoeken naar andere vormen van samenwerking in de toekomst. Een opvolger is er nog niet.

