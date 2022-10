Rond Liliane Libgott ontstond in 1968 een kortstondige Libgott-mania: ‘Het begon snel te vervelen’

‘Mevrouw Libgott uit Huizen is bezig een nationale figuur te worden”, meldde Trouw in 1968. In dat jaar schreef de kandidaat van Per seconde wijzer televisiegeschiedenis door de quiz te winnen met het tot dan toe hoogste prijzengeld ooit uitgekeerd in een Nederlands vragenspel: 5.530 gulden.

Met een onderbreking is de quiz Per seconde wijzer al vijfenvijftig jaar op televisie. Een van de eerste winnaars, mevrouw Liliane Libgott-Nochimovsky (Parijs, 1922), viert deze dinsdag haar honderdste verjaardag. Reden om de quizwinnaar, die eind jaren zestig vele tv-kijkers in vervoering bracht, op te zoeken in Huize Vogelenzang, de in weelderig lommer verscholen Gooise villa waar zij nog steeds woont.

Reeds na de tweede ronde verschenen er interviews met mevrouw Libgott in de kranten. Daarin vertelde ze dat ze veel post en telefoontjes van fans kreeg. En toen moest de echte Libgott-mania nog beginnen. Ook haar man werd geïnterviewd, en quizmaster Berend Boudewijn, die op tv zichtbaar met haar meeleefde. Ze werd overal herkend, een bewonderaar kwam gratis haar huis behangen, een ander schonk haar een hemelbed.

Liliane Libgott in februari 1968 met presentator Berend Boudewijn voor de opnames van de vierde ronde van Per seconde wijzer. Foto ANP Fotoarchief

Nu zit mevrouw Libgott in haar armstoel met een schoteltje verjaardagstaart op de leuning. Zij kan niet meer goed horen en zien, maar het verstand is fris en helder als immer. Ze denkt in Frans, Engels en Nederlands door elkaar, zegt ze. Maar vertellen doet ze bij voorkeur in het Engels, de moedertaal van haar overleden echtgenoot. Haar kleindochter en diens man zitten erbij. Ze hebben de kamer van de honderdjarige versierd, schenken thee, en roepen soms iets ter verduidelijking in het oor van grootmoeder.

Het behang en het hemelbed kan ze zich niet herinneren. „Ik weet wel dat iemand een portret van me had gemaakt. Hij had een foto uit de krant nageschilderd.

Terugblikkend noemt mevrouw Libgott de jaren van haar kortstondige bekendheid „een moeilijke tijd”: „In die jaren waren er maar twee zenders, dus iedereen keek. Op straat zeiden de mensen: ‘Hé, ik zag u op televisie’. Zelfs op vakantie. Dat had plezierige kanten. Ik ging wandlampen kopen, maar ik had niet genoeg geld mee. Ze zeiden: ‘Geen probleem, we weten wie u bent.’ Zelfs in Parijs kwam een man bij mijn zuster in de winkel die mij kende van tv. Hij zei: ‘Quelle douceur! Zo lief! Aardig, maar als zoiets twee of drie jaar doorgaat, begint het te vervelen. Ik dacht: Ja ja, nu zijn er weer andere mensen op tv.”

Kleine charmante Française

De roem van Libgott had te maken met een aantrekkelijke tegenstelling. Ze wekte om te beginnen ontzag door haar triomf en haar grote kennis. In vijf uitzendingen had zij slechts twee van de 184 vragen fout. De kranten noemden haar „het geschiedenisfenomeen”, „een kei in geschiedenis”. Tegelijk bleef ze nuchter en uiterst bescheiden. Ze wilde eigenlijk niet meedoen aan de quiz, zei ze in interviews uit die tijd, maar haar gezin had haar ertoe aangezet: „Mijn man en kinderen verkeerden in de malle veronderstelling dat ik alles wist.” Maar dat was onzin, benadrukte ze steeds. Ze had niet gestudeerd, ze was geen lerares, en ze las geschiedenisboeken slechts als hobby: „Het is gewoon een vorm van vrijetijdsbesteding, zoals een ander van auto’s houdt.”

Daarnaast was ze tv-geniek. De kranten noemden haar „de kleine charmante Française”, „spits en intelligent”. Het accent van de geboren Parisienne, en de Franse en Engelse woorden waarmee ze haar zinnen kruidde, droegen bij aan de bekoring. Mevrouw Libgott zegt nu: „De andere kandidaten waren mannen van middelbare leeftijd, ik was een jonge, buitenlandse vrouw die enthousiast was en niet zo goed Nederlands sprak. Dat vonden ze leuk.”

Ik dacht: Ja ja, nu zijn er weer andere mensen op tv

Toen haar echtgenoot, de Canadese KLM-piloot Wilf Libgott, rond die tijd op Schiphol rondliep, hoorde hij twee baliemedewerkers zeggen: „Kijk, daar loopt de man van mevrouw Libgott”. Dat was wel even wennen voor hem, zegt mevrouw Libgott nu. Piloten stonden in hoog aanzien, dus werd „Captain Libgott” met alle égards behandeld. Doorgaans was zij de vrouw van.

Het echtpaar ontmoette elkaar in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog, toen Parijs al was bevrijd. Wilf Libgott moest als Canadese oorlogspiloot met zijn Dakota een noodlanding maken wegens ijs op de vleugels. Het meisje van het Franse welkomstcomité dat hem verder hielp, was de 22-jarige Liliane Nochimovsky. Hij vroeg haar meteen mee naar een dansfeest die avond. „Hij was een lange man, geen goede danser. Om elf uur bracht ik hem naar de metro. En hij kuste mijn hand. Dat maakte indruk. Toen ik ’s avonds thuiskwam, vertelde ik het aan mijn moeder. Ze zei: ‘Is hij wel Joods?’ Ik zei: ‘Nee, hij is heel knap’.”

Op de vlucht

De Parisienne had een nare oorlogstijd achter de rug. Mevrouw Libgott nu: „Als Jood zijnde was je iets verachtelijks. In de metro hingen posters met ‘We moeten de Joden opvegen om onze huizen schoon te houden’. We probeerden onzichtbaar te zijn. Mijn vaders bankrekening werd bevroren, ons huis werd ingepikt door een Duitser en zijn Franse maîtresse. Alle inboedel werd gestolen. Ik had een eierdop in de vorm van een kuiken, waar ik gek op was. Ook weg.” Haar ouders hadden voor de oorlog in Parijs een luxe meubelzaak. Ze kwamen eind negentiende eeuw uit Wit-Rusland en de Oekraïne gedreven. Nu moesten ze weer op de vlucht, langs diverse adressen in Frankrijk, eindigend in de Franse Alpen. Het hele gezin overleefde de oorlog.

Na de eerste ontmoeting duurde het nog drie jaar voordat de oorlogsgeliefden elkaar vonden. De piloot moest eerst weer terug naar Canada. Mevrouw Libgott: „We bleven elkaar schrijven, en op een dag schreef hij: ‘We beginnen erg gek op elkaar te worden, maar ik ben Joods en ik kan alleen een Joods meisje trouwen’. Hij dacht dat ik Russisch was. En ik dacht dus dat hij te knap was om Joods te zijn.”

Liliane Libgott in 1953 op een foto gemaakt door haar man Wilf Libgott. Foto uit familiearchief

In 1947 kwam Libgott terug naar Europa om bij de KLM te gaan werken. De twee trouwden en gingen in Nederland wonen. „Na onze bruiloft vlogen we naar Amsterdam. Dat was de eerste keer dat ik naar het buitenland ging, de eerste keer dat ik vloog – die dag deed ik een heleboel dingen voor de eerste keer. Mijn man had een kamer geboekt in het Amstel Hotel. Hij wist niet dat dat duur was.” Nederland beviel haar: „Iedereen was zo aardig en zo eerlijk. Ook tegen mij, een buitenlander. Niemand probeerde me af te zetten, terwijl dat makkelijk had gekund. Alle huisjes hadden witte vitrages met een plantje in het midden, en alle gordijnen waren gewoon open. Heel anders dan in Parijs.”

Bij de audities voor de Per seconde wijzer bleek dat ze als Française niet veel van de Nederlandse geschiedenis wist. „Ik had nog nooit van het ‘Turfschip van Breda’ gehoord. En wie zei: ‘Dan liever de lucht in’? Geen idee. Mijn kinderen zeiden: ‘Je hebt toch niet geantwoord: Albert Plesman?’” Dat was de oprichter van de KLM. „Ik heb twee weken voordat de opnames begonnen een boekje over de Nederlandse geschiedenis van mijn dochter Ava geleend. We gingen op vakantie in Florida en toen heb ik het op het strand gelezen.”

Ze had nog nooit een studio van binnen gezien, dus ze keek haar ogen uit. Presentator Berend Boudewijn was heel „genereus, aardig en voorkomend”: „Soms maakte hij een grap, die ik niet begreep”. Per seconde wijzer werd in die dagen anderhalf uur voor uitzending opgenomen, in Studio A te Hilversum. Dat gaf mevrouw Libgott de gelegenheid om naar huis te rijden en zichzelf op tv te zien, in de hobbykamer van het huis, waar het televisietoestel stond. Dat vond zij geen onverdeeld genoegen. In die tijd zei ze in interviews: „Al die gebaren en grimassen, ik lijk wel een filmster”. „Dat is typisch Frans, heb ik me laten vertellen.”

Wat deed ze met het prijzengeld? Omgerekend naar nu was het zo’n dertienduizend euro. „Ik kreeg brieven van kijkers die zeiden: ‘Uw man verdient in één dag meer dan ik in een maand. Dus geef het prijzengeld maar aan dit en dat goede doel.’ Het meeste is naar de belasting gegaan, ik heb een deel aan goede doelen geschonken, en van de rest heb ik een tweedehands auto gekocht.”