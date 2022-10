Iedere keer als de protesten in Iran oplaaien, begint hier het kabaal weer. Zodra de wind in Iran opsteekt komen dezelfde deelnemers in Nederland als AirTubes overeind en eigenen zich het debat toe.

Hassnae Bouazza is journalist, columnist, vertaler en programmamaker.

Vrouwen in Iran gaan de straat op tegen het onderdrukkende, meedogenloze regime en hier in Nederland wordt dat verengd tot een strijd tegen de hoofddoek. En dus zien we nu al weken hoe Nederlandse vrouwen opgeroepen worden hun hoofddoek af te doen uit solidariteit. Vrouwen met een hoofddoek worden vernederd en verdacht gemaakt en wie daartegen protesteert doet aan whataboutism klinkt het rechts én links. Nu is niet het moment voor nuance, zei minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) aan de gênante kroegtafel die Op1 heet over vrouwen die hameren op de vrijheid van keuze. Een minister die tegen nuance is, veel zorgelijker wordt het niet.

Het opvallende is dat vrouwen nooit aangespoord worden van seks af te zien uit solidariteit met de talloze slachtoffers van seksueel geweld die iedere dag weer te betreuren zijn. Het is de hoofddoek die als een rode lap op een dolle stier werkt, de hoofddoek waarop ieder zijn of haar particuliere meningen projecteert en vervolgens als waarheden mee zwaait. Zoals ook de mullahs dat doen: de haarbedekking als symbolisch alfa en omega van een evenwichtig universum waarin de machtsverhoudingen helder zijn, vrouwen onderdanig en protest minimaal.

Politieke toe-eigening

In zo’n verstikkende omgeving, waarin iedere bewegingsruimte bevochten moet worden en plezier stiekem beleefd, kan ik me goed voorstellen dat wanneer je je dochter verliest omdat ze haar haren niet ‘correct’ bedekt had, je een broer verliest omdat hij zij aan zij met je meestreed voor meer vrijheid, je kleindochter haar zeventiende verjaardag niet haalt, vanwege de politiekogels – dat je dan je haren vervloekt.

Dat je uit wanhopig verdriet, als hopeloze daad van verzet, die lokken eraf knipt, omdat die van jou zijn, en wat je ermee doet ónder de sluier zelfs het regime niet aangaat.

Maar Nederland zou Nederland niet zijn als het van die hartverscheurende daad niet onmiddellijk een circus zou maken. Het begon met een filmpje van Franse actrices en artiesten die uit solidariteit met de Iraanse vrouwen een pluk haar afknipten en Nederlanders, ze verzinnen nooit zelf eens iets, óók plukjes haar gingen knippen waarna het gesprek al snel niet meer over de Iraanse opstand ging, maar over wie wel en niet een stuk haar afknipt en wie echt solidair is en wie niet.

Politieke toe-eigening is het en zelfbevlekking; een strijd kapen om anderen uit te sluiten en jezelf op het schild te heffen, zonder dat je ook maar enig risico loopt met die simpele daad en terwijl de mensen om wie het echt gaat, iedere dag de straat opgaan met gevaar voor hun leven en dat van hun dierbaren. Dat is best wel onsmakelijk. Zeker als je daarnaast vrouwen hier in een hoek drijft en wegzet als gevaar vanwege hun keuze voor de hoofddoek.

Betekenisloos

RTL-journalist Frits Wester gaf minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) een schaar met de vraag of ze een pluk haar wilde afknippen. Dat is journalistiek in Nederland. Overal een show van maken, de inhoud reduceren tot entertainment. Hij had die kostbare tijd ook kunnen gebruiken om te vragen wat de regering gaat doen om de demonstranten in Iran te steunen, wat voor concrete plannen er zijn om de Iraanse regering onder druk te zetten en of Iraanse hoogwaardigheidsbekleders, in navolging van Canada, de toegang tot Nederland en Europa wordt ontzegd.

Hij koos er echter voor om als man van een vrouw een daad te vragen. Ik ben blij dat Kaag weigerde, het laatste wat we nodig hebben is dat vrouwen hier gedwee verzoeken van mannen inwilligen en dat mensen zich onder druk laten koeioneren tot betekenisloze uitspraken of daden.

De Iraanse leiders laten zich ondertussen kalm filmen, zittend in hun fauteuils. Eerdere massale demonstraties hebben ze immers ook gewelddadig onderdrukt, maar er komt een moment van omslag. Het vuur van verlangen naar vrijheid brandt heviger dan ooit. Wanneer het regime valt (inshallah!), zal dat geheel en al dankzij de onverschrokken Iraniërs zijn die met gevaar voor eigen leven tegen het regime opstaan. Niet dankzij onze meninkjes of plukjes haar.