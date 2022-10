De afgeknipte haren van Piet Adema, de nieuwe minister van Landbouw, waaien weg voordat hij ze kan laten zien aan de verslaggever van EditieNL. Hij draait zijn rechteroor naar de camera. „Is dit wat? Als ik een spiegel had gehad, was het netter geweest.”

Het Binnenhof, vrijdagmiddag. Piet Adema (57) uit Friesland, oud-voorzitter van de ChristenUnie, komt uit zijn eerste vergadering van de ministerraad. Wat hij die week al achter de rug heeft: koffie met Mark Rutte, een ‘kennismaking met de pers’, de beëdiging op het paleis, tv-interviews over het stikstofrapport van Johan Remkes, een gesprek met protesterende boeren, twee debatten in de Tweede Kamer. En dat allemaal, zegt hij die dagen een paar keer, met gemiddeld drie uur slaap per nacht. Ook al de week ervoor. Toen moest hij beslissen of hij Henk Staghouwer wilde opvolgen – voor wie de Haagse politiek te moeilijk was geweest. „Piet”, hoor ik van een medewerker, „zag er als een berg tegenop.”

EditieNL wilde weten wat Adema vond van minister van Justitie Dilan Yesligöz, die op tv een lokje had afgeknipt om de vrouwen in Iran te steunen. Adema had de schaar van EditieNL meteen aangepakt. Die ochtend, net vóór de ministerraad, had Jaïr Ferwerda van Jinek een „landbouwquizje” met hem gedaan. Wist hij hoeveel koeien er waren in Nederland? Nee. Hoeveel varkens? Geen idee. Kippen? Adema lachte en schudde zijn hoofd. „Hoe kunt u nou de veestapel verminderen”, zei Ferwerda, „als u niet eens weet hoeveel vee er nu is?”

Op maandagochtend, heel vroeg, was Adema naar Rutte gegaan met een paar zinnen op zijn telefoon van de CU-afdeling Voorlichting. Het was nog niet de bedoeling dat iemand wist dat hij minister werd en als hij journalisten tegenkwam, kon hij zeggen: „Goedemorgen, jullie zijn er vroeg bij!” En: „Als jullie willen weten of ik beoogd minister ben.. In dat ‘beoogd’ zit al dat ik er nu niks over kan zeggen.” Voor zijn persgesprek had hij zinnen geoefend met ‘rust’, ‘duidelijkheid’ en ‘zekerheid’ erin – voor de boeren. Bij de tv-optredens na Remkes lijkt hij het meest op zijn gemak voor de camera van Omrop Fryslân. „Ik denk in het Fries”, zegt hij later.

Bij Adema’s eerste debat, over mest, hoor ik van een verslaggever van De Boerderij dat Staghouwer in de zeven maanden dat hij minister was nooit zo goed uit zijn woorden kwam als Adema nu al. Die is zelf niet tevreden. Hij was nerveus en deed, vindt hij, kortaf tegen Laura Bromet van GroenLinks. In de pauze had hij haar zijn excuus aangeboden. „Het tweede debat ging al veel beter.” Van andere ministers hoorde hij dat het goed ging, voor iemand die net begint. „Die kijken dus.”

Vrijdagmiddag, als hij na de ministerraad onderweg is naar huis, vraag ik hem aan de telefoon hoeveel koeien er zijn in Nederland. „3,8 miljoen.” Varkens? „11,5.” Kippen: „Bijna honderd miljoen.” En ik vergeet nog wat, zegt hij: „630.000 geiten, 850.000 schapen.”

Petra de Koning (p.dekoning@nrc.nl; @pdekoning ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.