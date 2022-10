Onderzoekers lezen de stamboom van het vroege leven op aarde

Onderzoekers hebben een vroege vertakking ontdekt in de stamboom van acetogenen, mogelijk een van de vroegste levenssoorten op aarde. Door verschillen in een belangrijk biochemisch proces in de eencelligen lijkt de ene vertakking meer op een voorloper van bacteriën, en lijkt de ander meer op een voorloper van een andere belangrijke klasse micro-organismen: de archaea. De Amerikaanse onderzoekers publiceerden hun studie maandag in PNAS.

Acetogenen danken hun naam aan het feit dat ze acetaat (CH 3 CO 2 -) produceren. Acetaat behoort tot de simpelst mogelijke organische stoffen – de moleculen waarvan het leven is gebouwd. Ze leven op de zeebodem bij heetwaterbronnen, waar ze zich voeden met simpele moleculen die vanuit de aardkern naar boven spuiten, zoals koolstofdioxide (CO 2 ) en waterstof (H 2 ). Dat maakt ze bijzonder: ze zijn niet afhankelijk van stoffen die andere micro-organismen in een ecosysteem aanmaken.

Levenloze planeet

Dat betekent dat ze in een levenloze planeet als eerste kunnen zijn ontstaan. En omdat ze simpele organische stoffen kunnen aanmaken, kunnen ze de verdere evolutie van leven op aarde hebben aangejaagd. Wie ze bestudeert, zou wel eens naar de oer-evolutie kunnen kijken.

Dat is wat de onderzoekers deden, op een rotsige plek die veel weg heeft van hoe de vroege aarde eruit moet hebben gezien. Ze bezochten de geologisch interessante Samail Ofioliet, een rotsformatie in het Hadjargebergte van de staat Oman. Deze plek bestaat uit een stuk oceanisch gesteente van onder de aardkorst, die door de beweging van tektonische platen naar boven is gekomen. De geologische processen waarvan de vroegste micro-organismen op de zeebodem leefden, zijn nog actief.

De onderzoekers pompten water omhoog van onder de rotsformatie, en vonden meerdere populaties acetogenen. Ze analyseerden het dna van de micro-organismen, en ontwaarden twee soorten. Beide hebben een duidelijke voorkeur voor hun leefomgeving: de ene komt vooral voor in zeer diepe en basische wateren (het tegenovergestelde van zure wateren), de ander leeft wat hoger en in neutraler water. Ze zitten zeer dicht bij elkaar in de evolutionaire stamboom, maar hebben net een andere evolutionaire afslag genomen.

Complexere organismen

Het verschil tussen de twee zit vooral in de manier waarop de acetogenen acetaat aanmaken. Het biochemische reactieproces van de ene soort kent veel gelijkenissen met dat van vroege bacteriën, de ander lijkt meer op dat van zogenoemde ‘archaea’ – beide typen micro-organismen zijn de eerste twee soorten leven op aarde. Vervolgens duurde het nog meer dan een miljard jaar tot de derde levenssoort ontstond: complexere, meercellige organismen.

„Deze uitmuntende studie levert een grote bijdrage aan de theorie van de oorsprong van het leven”, oordeelt Michael Russell. Hij is geochemicus aan de Universiteit van Turijn en grondlegger van het idee dat leven kan zijn ontstaan rond het gesteente zoals in het Hadjargebergte. „Het geeft bewijs dat de zeer kleine populatie van vroege microben is gegroeid, heeft overleefd en laat zien hoe de evolutie is gegaan.”

„Er is maar weinig bekend over hedendaagse acetogenen, terwijl al lang wordt verondersteld dat zulke organismen in deze milieus leven en tot de vroegste levenssoorten behoren”, zegt Daniel Colman, microbioloog aan de Montana State University en auteur van de studie. „Wij laten nu zien dat lang bestaande hypotheses over acetogenen in overeenstemming zijn met voorbeelden uit de echte wereld.”