Nieuwe cultuurpas voor onbeperkt theater- en concertbezoek

Vanaf 1 november is er naast de Museumkaart en de Cinevillepas een nieuwe kaart voor cultuurliefhebbers: de Podiumpas. Met dit abonnement van 35 euro per maand kunnen pashouders onbeperkt naar voorstellingen en concerten bij ongeveer dertig aangesloten podia, zoals bijvoorbeeld Theater Rotterdam, Schouwburg Tilburg en Theater Kikker in Utrecht – meer podia kunnen zich nog aansluiten.

De lancering van de Podiumpas is eigenlijk een herstart. Na een succesvolle pilot in de Randstad in 2018, volgde in 2019 een tweede pilot waarbij de pas ook voor podia in Overijssel, Noord-Brabant en Zuid-Limburg kon worden gebruikt. Dat liep ook goed, daarna werden voorbereidingen getroffen voor een landelijke Podiumpas. Die plannen werden gedwarsboomd door het uitbreken van de corona-epidemie. Toen die uitbrak hadden 1.300 mensen een Podiumpas, over de hele pilotperiode waren dat er 1.700. Daarnaast stonden er mensen op de wachtlijst voor een pas, de vraag was veel groter dan het aanbod. Bovendien bleken de deelnemers erg tevreden. Mensen gingen tot zeven keer meer naar voorstellingen dan daarvoor, en hun bezoeken waren avontuurlijker; veel van hen zeiden voorstellingen te bezoeken die ze anders nooit zouden hebben geboekt.

In eerste instantie zullen er slechts vijfduizend passen beschikbaar zijn

Avontuurlijker podiumbezoek

Het idee voor de pas ontstond toen de initiatiefnemers van Theater Bellevue, Stadsschouwburg Amsterdam en Frascati nadachten over het verbeteren van podiumbezoek, met de kernvraag: hoe zorg je dat mensen vaker en avontuurlijker naar theaters en concertzalen gaan? De gemiddelde zaalbezetting in 2014/15 was 70 procent en is in de jaren daarna alleen maar verder gedaald, zegt initiatiefnemer Pieter Buwalda die indertijd al bij Frascati werkte en nu daarnaast projectleider is van de Podiumpas. In het voorjaar van 2019 lag de zaalbezetting volgens branchevereniging VSCD op 60 procent. Een van de andere initiatiefnemers had een Pathé Unlimited-pas, waarmee hij onbeperkt naar de bioscoop kan. Buwalda: „Bioscopen en musea hebben met Cineville en Museumkaart een flexibel product, wij vroegen ons af of zoiets zou helpen om meer mensen naar podia te krijgen, en naar ander soort voorstellingen dan ze gewend waren.” Bijna 50.000 mensen hebben een Cinevillepas, 1,3 miljoen mensen een Museumkaart.

Onderzoek

Bij de pilots in de randstad en later verder in de provincie bleek dat er veel vraag was naar de Podiumpas, zegt Buwalda. „We hebben onderzocht hoe de pas werd gebruikt, en de klantdata uitgesplitst in segmenten naar genres. Zo konden we zien of de pas voor iedereen iets oplevert, ook voor de podia.” Uit dat onderzoek bleek dat mensen niet alleen vaker naar voorstellingen gaan, maar ook naar veel meer uiteenlopende soorten.

De Podiumpas leidde tot een stijging van de bezoekersaantallen, die toename was vooral te zien in de groep mensen die voorheen maar een paar keer per jaar voorstellingen bezochten. Buwalda: „Ze gaven met de pas, die 420 euro per jaar kost, ook meer geld uit aan podiumkunsten dan daarvoor, en zagen de pas ook als een manier om de podiumkunsten te steunen. De flexibiliteit en het brede aanbod waren ook belangrijke redenen om de pas aan te schaffen.”

„Eind vorig jaar merkten we dat er in de sector weer ruimte in de hoofden kwam voor projecten als dit”, zegt Buwalda. Geld van Fonds 21, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en het programma Innovatielabs maakten een doorstart mogelijk, maar uiteindelijk moet de pas zichzelf bedruipen. Dat gebeurt met een deel van het abonnementsgeld, waarvan meer dan 90 procent naar de kunsten gaat, en de rest wordt gebruikt om de kosten te dekken.

Vijfduizend passen

In eerste instantie zullen er maar een beperkt aantal passen beschikbaar zijn, 5.000. Die worden bovendien eerst aangeboden aan de voormalige pashouders en aan mensen die zich tijdens de pilot hebben aangemeld voor de wachtlijst. Als dat goed loopt, zullen er geleidelijk en gefaseerd meer passen worden uitgegeven. De organisatie kan niet zeggen hoe snel dat gaat en of er een maximum zit aan het aantal Podiumpassen.

Lang niet alle concertzalen zijn aangesloten. Bij specialistische muziekzalen als Rotterdamse Doelen of het Amsterdamse Concertgebouw bijvoorbeeld kan je niet naar binnen met de Podiumpas. De aangesloten podia zijn schouwburgen en zalen waar verschillende soorten voorstellingen en concerten plaatsvinden. En er is nog een ‘maar’; je kunt met de Podiumpas pas vanaf 30 dagen van tevoren kaartjes reserveren. „Dus als je zeker wilt zijn van een bepaalde plek, of populaire voorstellingen wilt zien die lang van tevoren uitverkopen, zal je daar alsnog gewoon kaartjes voor moeten kopen”, zegt Buwalda. „En bij de pilots zag je ook dat mensen dat deden, dat ze naast de pas ook nog gewone kaartjes kochten.”