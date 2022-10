Nieuw op streaming week 41: The Watcher, Shantaram, en Avenue 5

The Watcher

Producent Ryan Murphy lanceerde recent de controversiële serie Dahmer en is nu alweer terug met een nieuwe productie. The Watcher gaat over een stel (Naomi Watts en Bobby Cannavale) dat denkt hun droomhuis gevonden te hebben, maar al snel na hun verhuizing ontdekt ze dat er iets niet klopt. Ze krijgen onheilspellende brieven van iemand die zichzelf ‘The Watcher’ noemt. Ook met Mia Farrow.

Netflix, 7 afleveringen.

Shantaram

De voortvluchtige bankovervaller Lin Ford (Charlie Hunnam, bekend van Sons of Anarchy) probeert in de jaren tachtig een nieuw leven op te bouwen in de Indiase stad Mumbai (destijds nog Bombay genoemd). Hij besluit om de lokale bevolking te helpen. Als hij verliefd wordt op vrouw, komt hij in gevaar. Gebaseerd op het gelijknamige boek van G. D. Roberts.

Apple TV+, 10 afleveringen (wekelijks).

Avenue 5

Tweede seizoen van de komische scifi-serie over een interplanetair cruiseschip. Als een schip met toeristen uit koers raakt, moet de kapitein de orde zien te behouden. Hugh Laurie (House) heeft de hoofdrol. HBO Max, 8 afleveringen (wekelijks).