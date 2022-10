NASA verandert planetoïde van koers en spreekt van keerpunt planeetbescherming

De planetoïde Dimorphos is na een bewuste botsing met een ruimtesonde van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA eind vorige maand meer dan verwacht van koers veranderd. De NASA spreekt dinsdagavond van een „enorm succes” en een „keerpunt op het gebied van planeetbescherming”. Het zogeheten DART-experiment moest duidelijk maken of een dergelijke manoeuvre in de toekomst een dreigende inslag van een ruimteobject op aarde zou kunnen voorkomen.

De botsing haalde ongeveer 32 minuten van de bijna twaalf uur af die Dimorphos erover deed om rond een grotere planetoïde te draaien, terwijl vooraf 73 seconden al als een succes werd gezien door de NASA. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de mensheid de baan heeft veranderd van een object in de ruimte. „Deze missie toont aan dat de NASA probeert klaar te zijn voor wat het universum dan ook op ons af laat komen”, zegt NASA-directeur Bill Nelson. „Dit is een keerpunt op het gebied van planeetbescherming en voor de hele mensheid.”

Lees ook: Bam! Ruimtesonde DART knalt op planetoïde

De 160 meter lange planetoïde Dimorphos is 11 miljoen kilometer verwijderd van de aarde. De ruimtesonde DART werd op 24 november 2021 gelanceerd door de NASA en botste na de laatste uren zelfstandig te hebben genavigeerd precies zoals gepland dinsdagnacht 27 september om 01.14 uur Nederlandse tijd op de planetoïde. „We konden alleen toekijken en hopen dat het goed ging”, zei de bij het DART-experiment betrokken onderzoeker Özgür Karatekin van de Koninklijke Sterrenwacht van België daar eerder over tegen NRC. „Hij had natuurlijk kunnen missen, maar de autonavigatie werkte prachtig.”

Volgens de NASA is het resultaat van de botsing „opwindend en veelbelovend” en een „belangrijke eerste stap”, maar is er nog veel werk te doen voordat de mensheid echt in staat zal zijn een inslag van op de aarde afkomende ruimteobjecten te voorkomen.