Ministerie van Landbouw: er is geen lijst met ‘piekbelasters’

Het kan verkeren met het ‘Remkes-effect’. Eind vorige week kreeg Johan Remkes (71) nog alle lof voor zijn succesvolle bemiddeling in de vertrouwenscrisis tussen kabinet en boeren over de stikstofaanpak. Nu heeft Remkes zelf twijfel gezaaid over het kabinet rond zijn gevoeligste advies: het stoppen van vijfhonderd tot zeshonderd grote stikstofvervuilers of ‘piekbelasters’ binnen één jaar, vooral boeren bij natuurgebieden.

„Is er een lijst en weten we al wie dat zijn?”, vroeg presentator Twan Huys zondag aan Remkes in het tv-programma Buitenhof. Officieel komt het kabinet pas vrijdag met een eerste reactie op het rapport.

„Het departement heeft die lijst”, antwoordde Remkes echter beslist. Zelf had hij die lijst niet gezien, maar hij nam aan dat minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) die lijst wel „kent”.

„Nee”, reageert een woordvoerder van minister Van der Wal. „Die lijst is er niet bij ons.” Het ministerie van Landbouw zou zo’n lijst ook „nóóit delen”, zegt hij. Want het vrijwillig uitkopen óf met dwang stoppen van piekbelasters voor natuurherstel, wordt een delicate operatie.

Lees ook:Remkes verwacht ‘juridische hobbels’ bij het stoppen van grote stikstofvervuilers

Het publiceren van zo’n ‘zwarte lijst’ met piekbelasters zou net zo’n fout zijn als het beruchtje ‘stikstofkaartje’ van minister Van der Wal, zei Remkes er zelf over in Buitenhof. „Zo vreemd van Remkes” om dan te zeggen dat het departement wel al zo’n lijst heeft, maar er tegelijk „menselijk” mee moet omgaan, vindt de woordvoerder van de minister.

Het ministerie heeft Remkes alleen een „technische onderbouwing” gegeven over wat nodig is om een groep van circa 2.500 boeren te legaliseren die nu op een ‘stikstofvergunning’ wachten, volgens de woordvoerder. Op die manier zou het stoppen van vijf- tot tot zeshonderd piekbelasters in Remkes’ adviesrapport zijn gekomen.

Remkes spreekt nu van „een misverstand”, laat zijn woordvoerder weten. „Ik verkeerde ten onrechte in de veronderstelling dat er een lijst was van piekbelasters, zoals bedoeld in het rapport”, reageert Remkes. De uiteindelijke selectie van piekbelasters zal volgens hem afhankelijk zijn van nog te maken keuzes door het kabinet.

Top-100

Het ministerie heeft in april wel een landelijke„Top-100” van uitstoters vrijgegeven, zowel van ammoniak als stikstofoxiden. Bovenaan die lijst staan Tata Steel in Velsen, Schiphol en chemiebedrijf Dow in Terneuzen. Maar een piekbelaster is geen „vast omschreven begrip”, zei minister Van der Wal eerder. Bij het uitkopen gaat het vooral om bedrijven die veel stikstofschade in nabijgelegen kwetsbare natuur aanrichten.

Los van de ‘lijst met piekbelasters’ is het vertrouwen onder boeren in het kabinet nog niet terug, bleek dinsdag uit een ledenraadpleging van brancheorganisatie LTO met 2.471 respondenten. ‘Nét een voldoende voor Remkes, groot wantrouwen richting kabinet’, kopte het persbericht van LTO. Het plan om 600 piekbelasters binnen een jaar te beëindigen kreeg van de leden het cijfer 5,1.