Minister Kuipers waarschuwt voor oplopende coronabesmettingen

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) roept de bevolking op zich te houden aan de basisregels om het oplopende aantal coronabesmettingen tegen te gaan. Ook spreekt hij de hoop uit dat kwetsbaren een herhaalprik halen van het vaccin tegen Covid-19. Kuipers schrijft dinsdag op Twitter dat de zogenoemde coronathermometer - een weergave van de epidemiologische situatie in Nederland - van 1 (laag) naar 2 (verhoogd) gaat. Het RIVM maakte dat eerder op de dag al bekend. Er komen voorlopig geen extra maatregelen van het kabinet.

Het aantal positieve coronatesten is afgelopen week toegenomen ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Tussen 4 en 11 oktober registreerde het RIVM 23.600 testuitslagen, ruim 4.000 meer vergeleken met een week eerder. Volgens het RIVM is de huidige piek vergelijkbaar met die van de zomergolf dit jaar.

Het LCPS meldt dinsdag dat afgelopen week dagelijks gemiddeld 913 coronapatiënten zijn behandeld in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat betekent een stijging van 39 procent ten opzichte van de week ervoor. Van de ruim 900 patiënten verbleven er 874 op de verpleegafdelingen en ruim veertig op de IC’s. Ook het LCPS vergelijkt de situatie met de piek tijdens de zomergolf eerder dit jaar. Sinds afgelopen week is er ook een stijging te zien op de IC-afdelingen.

Het aantal coronapatiënten dat is overleden, is bijna verdubbeld. Afgelopen week waren dat er 39, terwijl het tussen 27 september en 4 oktober om 20 sterfgevallen ging. Het RIVM waarschuwt dat de huidige situatie voor „extra risico’s” zorgt bij kwetsbare groepen als ouderen. Het instituut wijst onder meer naar verpleeghuizen, waar de afgelopen weken steeds vaker mensen positief zijn getest.

Vorige week constateerden RIVM-onderzoekers al dat „de najaarsgolf” van coronabesmettingen is begonnen. Daarbij baseerden ze zich op de data die is binnengekomen door GGD-meldingen en een rioolwateranalyse van virusdeeltjes. Het aantal infecties door een zelftest is niet meegenomen in de data.