Mestverbruik landbouw afgelopen decennia gedaald, terwijl productie toenam

Sinds 1995 is de landbouwproductie in Nederland met 20 procent gegroeid, maar het verbruik van (kunst)mest juist gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na onderzoek naar de verduurzaming van de landbouw.

De via kunstmest aangevoerde hoeveelheid stikstof is tussen 1995 en 2012 bijna gehalveerd en daarna weer iets gestegen. Bij de aanvoer van stikstof via dierlijke mest was een vergelijkbare ontwikkeling te zien. De lichte toename van de afgelopen jaren komt volgens het CBS doordat koeien meer krachtvoer zijn gaan eten.

Mede door dat extra krachtvoer is de melkproductie per koe omhoog gegaan. In 1995 leverden Nederlandse melkveehouders per koe gemiddeld 6.300 kilogram melk aan zuivelfabrieken en in 2021 was dat 8.700 kilogram per koe. Ondanks een krimpende veestapel is de totale productie daardoor toch gestegen.

De stikstofuitstoot van de landbouw moet van het kabinet drastisch verder omlaag en in 2030 zijn gehalveerd. Johan Remkes, door het kabinet aangesteld als gespreksleider met de boeren over de stikstofcrisis, adviseerde vorige week in zijn rapport Wat wel kan dat de 500 tot 600 grootste stikstofuitstoters in de buurt van kwetsbare natuurgebieden binnen een jaar moeten stoppen. De meeste daarvan zijn grote veehouderijen.

Het CBS heeft ook gekeken naar het aardgasverbruik van de landbouw. Die is ondanks de gestegen productie min of meer gelijk gebleven sinds 1995. De glastuinbouw verbruikt het meeste aardgas.