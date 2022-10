Leden spoorvakbonden stemmen in overgrote meerderheid voor NS-cao

Een overgrote meerderheid van de leden van de spoorvakbonden heeft ingestemd met de nieuwe cao van de Nederlandse Spoorwegen. Met het akkoord zijn verdere stakingen bij de NS van de baan, meldt vakbond FNV dinsdag. Bij FNV stemde 81 procent van de ruim vijfduizend leden voor de cao. Bij vakbond VVMC was dat ruim 72 procent en bij CNV zelfs 89 procent.

De bonden stemmen in met een structurele loonsverhoging van 9,25 procent. Het is een van de royaalste cao’s van dit jaar: gemiddeld stijgt het loon zo’n 4 procent. De verwachte compensatie van het kabinet voor de stijgende energieprijzen is in die verhoging zelfs nog niet meegerekend. De nieuwe cao gaat met terugwerkende kracht per 1 juli van dit jaar in en zal achttien maanden geldig zijn, tot 1 januari 2024. Het personeel ontvangt in deze periode twee keer een uitkering van 1.000 euro.

„Ontzettend trots”

Ook wordt het minimumuurloon verhoogd naar 14 euro, meer dan de 10 procent die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde. De NS had het cao-aanbod gedaan na estafettestakingen van het treinpersoneel afgelopen zomer, die een aantal dagen het treinverkeer in Nederland grotendeels platlegden. Vertegenwoordigers van de spoorvakbonden gingen 11 september al akkoord met het aanbod en lieten de leden er nog tot en met dinsdagochtend over stemmen.

FNV Spoor-bestuurder Henri Janssen zegt „ontzettend trots” te zijn op het resultaat en op alle stakende leden. „Zonder hen was deze cao nooit tot stand gekomen.” Janssen hoopt dat de nieuwe cao nieuwe mensen aantrekt, „zodat de werkdruk bij het personeel naar beneden kan en er weer meer treinen gereden kunnen worden”.

