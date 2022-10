LTO-leden staan voorzichtig open voor landbouwakkoord

Leden van de grootste boerenbelangenorganisatie LTO Nederland staan open voor een landbouwakkoord met het kabinet. Dat blijkt uit een ledenenquête waarvan LTO de resultaten dinsdagochtend heeft gedeeld. Het voorstel om tot een akkoord te komen, werd door de leden gemiddeld met een 6,2 beoordeeld.

Dat cijfer valt hoger uit dan de waardering voor het rapport dat onafhankelijk gespreksleider Johan Remkes vorige week presenteerde. „De vraag of het rapport bijdraagt aan een betere verstandhouding tussen overheid en agrarische sector werd beoordeeld met een 5,5”, aldus LTO. De inhoudelijke voorstellen van Remkes scoorden iets hoger: een 5,8. Daarbij merkten veel ondervraagden op „in hoofdlijnen vertrouwen te hebben in het advies, maar weinig hoop te hebben in de opvolging ervan door de overheid”.

Dat laatste geeft de vertrouwenscrisis weer die al langere tijd heerst tussen de overheid en de agrarische sector, een crisis die ook door Remkes opnieuw werd vastgesteld. „Het advies biedt voorzichtige openingen tot herstel daarvan, maar ik begrijp de terughoudendheid bij boeren heel goed”, schrijft LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. „Aan het kabinet nu de taak om het rapport van Remkes serieus te nemen en daarmee de scepsis van onze boeren en tuinders weg te nemen.”

Al het wantrouwen ten spijt, leden van LTO Nederland staan dus voorzichtig open voor een landbouwakkoord. Met hun instemming lijkt de weg vrij om tot zo’n akkoord met het kabinet te komen. Een constructieve opsteker, nadat maandenlang veel boeren de hakken in het zand zetten en elke vorm van medewerking weigerden.

Piekbelasters

Leden van LTO Nederland werden ook gevraagd naar specifieke onderdelen van Remkes’ rapport. Een van de belangrijkste voorstellen, om binnen een jaar de uitstoot van vijf- tot zeshonderd ‘piekbelasters’ te beëindigen, kreeg met een 5,1 een krappe onvoldoende. Slechts 1 procent weet van zichzelf zeker dat hij een piekbelaster is, terwijl 49,5 procent zegt niet te weten of hij binnen die categorie valt. Het beoogde tijdspad van één jaar werd door bijna alle respondenten als onhaalbaar beschouwd.

LTO Nederland en Van der Tak namen deel aan de gesprekken met Remkes. Dit in tegenstelling tot radicalere boerenorganisaties zoals Farmers Defence Force (FDF), die weigerde met Remkes te praten en zelfs LTO voor rotte vis uitmaakte – al werd dit later weer bijgelegd. Met een landbouwakkoord kan Van der Tak zich mogelijk extra profileren als leider en vertegenwoordiger van de boeren. Wellicht levert het LTO Nederland bovendien nieuwe leden op.

Met medewerking van Martin Kuiper.