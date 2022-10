Colette met krullend wit haar als een wolk om haar gepoederde gezicht. Josephine Baker en profil, naakt, het gladde zwarte haar glimt net zo als haar armband. Picasso, ontspannen, lachend, met een sigaret. Een zelfportret, soft-focus, met een zwarte kat half voor haar gezicht. Coco Chanel in een gebreid vestje, stoer met haar armen over elkaar. Oskar Kokoschka als een groot kind in een witte korte broek met kniekousen. Eindeloos veel modefoto’s. Dansers, met en zonder kleren. Actrices in openvallende kamerjassen waardoor hun borsten zichtbaar zijn. En dan ineens het afgehakte hoofd van een kalf op de vloer van een slachthuis. Het gezicht is wit met bruine vlekken, er lopen dunne bloedstrepen over de snuit. De ogen lijken nog te kijken, de oren zijn zo zacht.

Fotograaf Dora Kallmus, oftewel d’Ora (haar zelfgekozen naam – anderen plakten er Madame voor), werd in 1881 geboren in Wenen, als de tweede dochter van Joodse intellectuelen. Toen ze 23 was, kocht ze haar eerste camera, een Kodakboxcamera. Ze was de eerste vrouw met een eigen fotostudio in Wenen en specialiseerde zich in modefoto’s en portretten van aristocraten en kunstenaars. Haar studio’s in Parijs en Wenen waren ontmoetingsplekken voor de avant-garde. Ze trouwde nooit.

In de Tweede Wereldoorlog werd haar zus Anna vermoord, net als veel andere familieleden en vrienden. D’Ora verborg zich in een klooster in de Ardèche. Na de oorlog veranderde haar werk. Ze bleef mensen portretteren, maar in opdracht van de Verenigde Naties fotografeerde ze rond 1948 ook vluchtelingen in kampen, onder andere in Oostenrijk. Daarna ging ze de slachthuizen in, waar ze tot 1959 werkte aan haar ‘laatste grote werk’. Ik lees dat ze in een elegant pak met een hoed op met haar voeten in het bloed van de dode dieren stond. Behalve het kalfshoofd vind ik op internet een foto van een rij koeienbenen, gevild, vijf hoeven met een stuk onderbeen eraan. En een van een konijn zonder huid op een wit laken. Van hangende schapenhoofden aan een muur, het lijken wel knuffelbeesten.

Waarom d’Ora zo radicaal van onderwerp veranderde lijkt me duidelijk, waarom ze voor slachthuizen koos ook. In haar dagboek vergelijkt ze het lot van de Joden met dat van de dieren. Maar ik vraag me af wat ze laat zien. De foto’s zijn in zwart-wit, esthetisch, beïnvloed door de surrealisten. De dode dieren zijn liefdevol afgebeeld, poëtisch. Ingetogen, zelfs de kale schedel van een schaap. Door die liefde kan ik ernaar kijken.

Dieren zijn in, dat zijn ze altijd, maar nu trekken films over het lot van dieren uit de vee-industrie mensen naar de bioscoop. Maar waar kijken die mensen naar, en wat zien ze? Films als Gunda of Cow documenteren de uitbuiting van de afgebeelde dieren, maar schrijven tegelijk visuele clichés dieper de samenleving in. Mensen de andere dieren echt laten zien, heeft wellicht een andere vorm nodig.

Maar misschien gaan d’Ora’s foto’s minder over laten zien en meer over vastleggen. Als je het geweld niet kunt tegengaan moet je er getuige van zijn. D’Ora is getuige. Of wij het ook zien komt daarna.

D’Ora werd in 1959 in Parijs aangereden door een motor, waarna ze haar geheugen verloor en niet meer kon werken. In 1963 stierf ze in Frohnleiten, in het huis dat haar zus had gekocht om er ooit samen te gaan wonen. Haar werk verdient een overzicht in Nederland – vanwege de foto’s zelf en de aansporing om niet alleen te kijken, maar ook te zien.

Eva Meijer is schrijver en filosoof. Ze schrijft om de week een column.