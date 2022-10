Ict-adviescollege waarschuwt: ‘grote maatschappelijke risico’s’ bij invoering Omgevingswet

Als het kabinet de Omgevingswet op 1 januari 2023 invoert, leidt dat waarschijnlijk tot forse problemen voor de vergunningsverlening, zoals vertraging bij bouwprojecten. De ict-waakhond van de overheid, het Adviescollege ICT-toetsing, waarschuwt voor „maatschappelijke risico’s” als minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde, CDA) vasthoudt aan de invoeringsdatum.

Het dinsdag verschenen advies is het zoveelste alarmsignaal over de Omgevingswet, die twaalf jaar geleden werd bedacht om de ruimtelijke ordening en daarmee samenhangende procedures en vergunningverleningen te versimpelen. Het betreft een grootse wetsherziening, die de afgelopen jaren keer op keer werd uitgesteld. De Eerste Kamer, die als laatste akkoord moet gaan met de invoering, heeft eerder al laten weten dat goedkeuring afhangt van het nu uitgebrachte ict-advies.

Het Adviescollege wil zichzelf niet branden aan de vraag of uitstel onvermijdelijk is: dat is „een lastig dilemma”. Maar het rapport is wel onverbiddelijk: als het kabinet koste wat het kost wil kiezen voor invoering in 2023, dan moet het snel aan de slag om „maatschappelijke risico’s te beperken”.

Vertraging woningbouw

De angst is dat de verlening van vergunningen stil kan komen te liggen als de systemen niet goed werken. Zo noemde Neprom, de koepel van projectontwikkelaars, het onlangs „onverantwoord” om de wet op 1 januari in te voeren. Bouwers vrezen dat de woningbouw vertraging kan oplopen doordat het nieuwe systeem niet vlekkeloos wordt ingevoerd.

Eveneens twijfelen de leveranciers van de software. En ook ambtenaren blijken bezorgd over de invoering: uit een peiling van I&O Research en ambtenarenvakblad Binnenlands Bestuur in september kwam naar voren dat zeven op de tien gemeenteambtenaren op nieuw uitstel hopen.

Het Adviescollege schrijft daarom dat de optelsom van problemen ook weleens kan leiden tot „de conclusie dat de maatschappelijke risico’s van inwerkingtreding van de Omgevingswet op of kort na 1 januari 2023 te groot zijn”. In dat geval ligt het volgens het college voor de hand dat het kabinet flink de tijd neemt om zich te herbezinnen op de wet. Het kan dan jaren duren voordat de Omgevingswet volledig is ingevoerd.

Problematisch digitaal systeem

Het grote struikelblok is het digitale systeem waarop de Omgevingswet moet gaan draaien. Dit Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) zorgt bij het ontwerpen en testen al lange tijd voor problemen.

Het Adviescollege bracht de afgelopen jaren al meerdere keren uiterst kritische adviezen uit over het DSO. Sinds het laatste adviesrapport is nog altijd niet onvoldoende getest en de wel gedane tests zijn „met onvoldoende kwaliteit” uitgevoerd, meldt het nieuwe rapport. Zo werden volgens het Adviescollege bijvoorbeeld onvoldoende testen uitgevoerd waarin het hele vergunningsproces van begin tot eind werd meegenomen. „Daardoor kan het programma de stabiliteit, de betrouwbaarheid en de technische werking van DSO per 1 januari 2023 onvoldoende aantonen.”

Het Adviescollege stelt ook vast dat veel gemeenten inmiddels hebben aangekondigd dat ze gebruikmaken van alternatieve oplossingen, waarbij ze de oude en de nieuwe manier van vergunningen verlenen tijdelijk naast elkaar willen gebruiken, om problemen te voorkomen. Dat moet voorkomen dat de systemen het begeven, maar „gaat ten koste van de gebruiksvriendelijkheid, begrijpelijkheid en bruikbaarheid”, aldus het college. Bovendien is onduidelijk of vergunningen die zo worden opgesteld wel juridisch standhouden.

De Eerste Kamer zal zich in de komende weken uitspreken over de Omgevingswet.

