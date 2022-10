Hoe Spotify de muziekwereld ontregelde

Dramaserie The Playlist

Van: Per-Olav Sørensen, Christian Spurrier. Met: Edvin Endre, Christian Hillborg, Ulf Stenberg, Gizem Erdogan.

Netflix, 6 afleveringen van 45 minuten. Vanaf donderdag 13 oktober. ●●●●●

Daniel Ek weet het zeker: hij gaat de muziekindustrie redden. Tenminste, als de industrie wil luisteren. Dat is een probleem voor hem aan het begin van de Zweedse dramaserie The Playlist. De medeoprichter en baas van de streamingdienst Spotify moet tot zijn grote frustratie veel moeite moet doen om überhaupt in gesprek te komen met de grote platenmaatschappijen over het gebruik van hun muziek. Als die gesprekken eenmaal beginnen, snapt hij niet waarom ze niet meteen willen meewerken. „Wij zijn de toekomst, wij bepalen nu de regels”, zegt Ek (goed gespeeld door Edvin Endre) in een scène tegen zijn juridische raadgevers. „Als ze het niet snappen, dan mogen ze zich verder laten uitbuiten door The Pirate Bay.”

Terwijl de muziekindustrie worstelde met de digitalisering van muziek en het instorten van de inkomsten, probeerde Ek met Spotify een aantrekkelijk en legaal alternatief te ontwikkelen voor illegale downloaddiensten als The Pirate Bay.

Hoe de serie afloopt kun je geen spoiler noemen: zestien jaar na de oprichting in Stockholm is Spotify voor velen een vanzelfsprekend onderdeel van het leven geworden. De dienst heeft nu 433 miljoen gebruikers, waarvan 188 miljoenen betalende abonnees. Spotify wist grote Amerikaanse techbedrijven als Apple, Google en Amazon voor te zijn.

Techondernemers

Hoe kregen Ek en zijn team het voor elkaar? The Playlist doet een lofwaardige poging om die vraag te beantwoorden. Of in elk geval voor een deel. Sinds The Social Network, de film over Facebook-oprichter Mark Zuckerberg, zijn er veel vergelijkbare verhalen over techondernemers verfilmd. Alleen al dit jaar verschenen er meerdere series uit deze hoek, waaronder WeCrashed en The Dropout. In tegenstelling tot die verhalen vol chaos en oplichters lijkt het Spotify-verhaal zich minder goed te lenen voor dramatisering. Het leven van de ietwat saaie Ek lijkt niet spectaculair genoeg.

In de eerste aflevering zien we hoe hij miljoenen verdiende met de verkoop van een bedrijf in digitale advertenties en zich daarna ging richten op het maken van de beste muziekspeler ooit. Het is een typisch verhaal over een techondernemer die moet vechten om een vastgeroeste industrie te veranderen.

Aan het einde van de eerste aflevering wordt duidelijk welke oplossing de makers hebben gevonden om meer spanning en energie in het geheel te brengen. „Zo is het niet gegaan”, zegt het personage Per Sundin opeens tegen de camera. In de volgende aflevering zien we zijn kant van gebeurtenissen die eerst vanuit het perspectief van Ek werden getoond. Als baas van de Zweedse tak van platenmaatschappij Sony Music zien we de worsteling van Sundin met de snel veranderende muziekindustrie. Deze aanpak wordt het hele seizoen doorgezet: iedere aflevering wordt vanuit het perspectief van een ander hoofdpersonage verteld, inclusief praatje tegen de kijker (dat breken van de vierde wand is een uitgekauwd trucje waarmee film- en seriemakers wel eens mogen stoppen).

Edvin Endre als Spotify-baas Daniel Ek. Jonas Alarik / Netflix

Verschillende perspectieven

We volgen onder meer de gewiekste advocate Petra Hansson, de excentrieke medeoprichter Martin Lorentz en de principiële programmeur Andreas Ehn. De kant van muzikanten wordt belicht via een fictief personage, zangeres Bobbi T. De makers hebben ongetwijfeld het boek The Spotify Play van journalisten Jonas Leijonhufvud en Sven Carlsson gebruikt als inspiratiebron. Toch meldt Netflix in persberichten dat The Playlist fictie is. Vanuit dramaturgisch oogpunt begrijpelijk, want zo kun je meer spanning toevoegen.

Verreweg de beste aflevering heet ‘De wet’ en gaat over de belangrijke rol die Hansson speelde voor het bedrijf. Zij kreeg de taak om de rechten te regelen en dus om labels te overtuigen hun muziek op Spotify te laten zetten. Terwijl de koppige Ek zijn ongenoegen en ongeduld tijdens de onderhandelingen niet kon verbergen, moest zij de partijen naar elkaar toe brengen. Maar zo vanzelfsprekend als het streamen van muziek nu is, zo bijzonder was dat in 2006. En dus duurde het even voordat iedereen het licht zag. Actrice Gizem Erdogan, ook sterk in de serie Kärlek & Anarki, speelt de rol vol overtuiging. Je snapt hoe de advocate met een mix van zelfverzekerdheid, creativiteit en nuchterheid de boel bij elkaar wist te houden.

Gizem Erdogan als advocate Petra Hanson. Jonas Alarik / Netflix

De botsing met het oorspronkelijke idee van Daniel Ek komt goed naar voren in de serie. Gratis muziek voor iedereen via een streamingdienst klinkt leuk, maar is geen verdienmodel. Vooral de programmeur voelt de pijn als er gesproken wordt over een betaalmuur. Zoals vaak blijkt een utopische droom te botsen met de harde werkelijkheid van het kapitalisme. Dat is ook het geval voor de muzikanten die moeten zien te overleven in de moderne muziekindustrie. De kritiek dat Spotify alleen goed is voor platenmaatschappijen en dat artiesten veel te weinig verdienen, komt vaak terug en is in de serie verwerkt. De vete tussen popster Taylor Swift en Spotify wordt hierbij aangestipt. Nadat Swift zich uitsprak over de oneerlijke verdeling van royalties liet ze haar muziek van de dienst halen. Later keerde ze terug, vast onder heel goede voorwaarden.

Voor kleinere acts is het allemaal niet zo lekker geregeld, toont de serie. Wiens schuld is dat? Ek wijst naar de labels die via slechte contracten hun artiesten zouden uitbuiten. Dit aspect van de serie werkt niet helemaal, vooral omdat de zangeres die we in de serie volgen fictief is. Zo wordt het niet invoelbaar genoeg. En dat terwijl de problemen voor veel muzikanten sinds de coronacrisis alleen maar groter zijn geworden. Streaming zou ook reclame zijn voor optredens, maar toeren wordt onder meer door stijgende prijzen ook voor grotere acts steeds vaker verliesgevend (de populaire band Animal Collective annuleerde recent een Europese tour om deze reden).

Spotify is anno 2022 veel meer dan een muziekdienst: het bedrijft steekt steeds meer energie in podcasts. Ook in deze wereld zijn discussies over de rol van Spotify: zo haalde rockzanger Neil Young zijn muziek van de dienst af als protest tegen de controversiële podcaster Joe Rogan. Die kwestie is misschien iets voor een volgend seizoen van The Playlist.