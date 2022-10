Het succes van SSC Napoli is geen toeval, maar kundig geproduceerd door voorzitter Aurelio De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis (73) heeft honderden films geproduceerd, maar de voorzitter van Società Sportiva Calcio Napoli had de uitvoering van zijn ploeg in de uitwedstrijd tegen Ajax alleen durven dromen. Op dinsdagavond 4 oktober kwam voor de Italiaan alles samen toen zijn club aan de hand van trainer Luciano Spalletti met gedurfd en aantrekkelijk voetbal met 6-1 zegevierde in de Johan Cruijff Arena. Het is zijn meest aansprekende overwinning sinds De Laurentiis de club in 2004 overnam. Van toeval is in zijn ogen geen sprake. „Als je een film maakt, moet je investeren in ideeën en een script, zodat je twee jaar later je publiek kunt vermaken”, legde hij onlangs uit in een interview met The Telegraph. „Dat geldt ook in het voetbal, dat ben je verplicht.”

De Laurentiis hoopt woensdagavond met een nieuwe zege op Ajax in het uitverkochte Stadio Diego Armando Maradona een plaats in de achtste finales van de Champions League zeker te stellen. En als het even kan opnieuw met een voetbalshow zoals begin september tegen Liverpool (4-1) en vorige week in Amsterdam.

SSC Napoli is na negen wedstrijden ook nog eens de trotse koploper van de Serie A. De prestaties maken herinneringen los aan eind jaren tachtig, toen Napoli met Diego Maradona twee kampioenschappen (1987 en 1990) veroverde en de UEFA Cup won (1989). Het is nog steeds de succesvolste periode uit de clubgeschiedenis. Nog altijd zijn in Napels afbeeldingen van de ‘heilige’ Maradona te zien.

Toewijding

De Laurentiis wil dat succes overtreffen. Hij heeft de volksclub uit Napels de voorbije achttien jaar naar zijn hand gezet. Drie nationale bekers (2012, 2014 en 2020) en een Italiaanse Super Cup (2015) zijn tot dusver zijn enige tastbare prijzen. De Laurentiis is vooral gebrand op internationaal succes. Op zijn manier gaat hij de strijd aan met grootmachten als Paris Saint-Germain en Manchester City. Clubs die met de hulp van buitenlandse sponsors veel investeren om succes af te dwingen. Toch lukte het de Franse en de Engelse kampioen nog niet om de Champions League te winnen. En De Laurentiis stelt alles in het werk om dat dit seizoen opnieuw te voorkomen. „Ik heb vierhonderd films gemaakt en er is er geen enkele geflopt. Dat is geen geluk, maar hard werk, concentratie, ideeën en goede marketing”, vertelde hij in de Britse krant over zijn toewijding bij het maken van films als Il nostro matrimonio è in crisi, Christmas in Rio en Colpi di Fortuna.

Onder leiding van De Laurentiis is SSC Napoli van een bijna bankroet in 2004 en een plek in de Serie C (derde niveau) in 2022 toegetreden tot de lijst van dertig clubs met de grootste omzet in Europa.

Met 175 miljoen euro staat de club op de 27ste plaats van de Deloitte Football Money League. Nog wel voor Ajax dat vooral vanwege de geringe inkomsten uit tv-gelden voor de Eredivisie een nog grotere financiële achterstand heeft op de absolute top van Europa. Volgens De Laurentiis maakt SSC Napoli het verschil deels goed aan de onderhandelingstafel door „slimmer en sneller” dan de concurrentie te zijn.

Het transferbeleid van SSC Napoli is een cruciaal onderdeel van het huidige succes. De club uit het zuiden van Italië loopt net als Ajax ieder jaar het risico de beste spelers te verliezen aan rijkere clubs. Zo verloor Napoli afgelopen zomer Fabián Ruiz, Lorenzo Insigne en Kalidou Koulibaly. Als vervangers kwamen onder meer Khvicha Kvaratskhelia, Kim Min-jae, Giacomo Raspadori en Giovanni Simeone. Met 80,95 miljoen euro aan inkomsten en 68,05 miljoen aan uitgaven was de balans in financieel positief, maar de vrees voor sportief verval was groot. Dat bleek onterecht.

Het elftal van ‘regisseur’ Spalletti is veel beter in balans dan vorig seizoen en weet aantrekkelijk spel met goede resultaten te combineren. Precies zoals ‘producent’ De Laurentiis het al jaren voor ogen had. SSC Napoli laat als de trots van het arme zuiden in de nationale competitie clubs uit het rijkere noorden als Atalanta, AC Milan, Internazionale en Juventus voorlopig achter zich.

Het broeit weer in Napels, waar de voetbalgekke inwoners sinds het vertrek van Maradona in 1991 wachten op een machtsgreep. Sindsdien was SSC Napoli met de schuldenlast en beschuldigingen van omkoping (in hoger beroep werd een straf teruggedraaid door de Italiaanse bond) vaker negatief dan positief in het nieuws.

Georgische dribbelaar

Het huidige SSC Napoli is niet rondom één grote wereldster als Maradona gebouwd, maar is een sterk team waar de Slowaakse controleur Stanislav Lobotka (ex-Jong Ajax) en de Poolse spelmaker Piotr Zielinski op het middenveld belangrijk zijn. De Georgische dribbelaar Kvaratskhelia is de nieuwe ster van het elftal. De van Dinamo Batumi overgekomen voetballer heeft zelfs al de bijnaam Kvaradona gekregen van het legioen. In het bekende hemelsblauw speelt Napoli modern voetbal, met veel beweging, snelle combinaties en een dodelijke afwerking. Naast de ingestudeerde patronen is er voor Kvaratskhelia, voormalig PSV’er Hirving Lozano en Simeone voorin ruimte om te improviseren. Dat maakt SSC Napoli zo onvoorspelbaar dat de ploeg bijna niet te verdedigen is. Dit is het voetbal dat Ajax juist zo graag zou willen spelen.

Het elftal van Spalletti liet vorige week in de Johan Cruijff Arena zien dat het in vrijwel alle opzichten een klasse beter is dan Ajax. Nooit eerder leed de Amsterdamse club zo’n grote thuisnederlaag in de Champions League. Het lijkt voor Alfred Schreuder op voorhand vrijwel onmogelijk om een scenario te schrijven waarbij zijn elftal als winnaar boven komt drijven. Al weet filmproducent De Laurentiis als geen ander dat de plot in het voetbal totaal anders kan uitpakken dan het script van een film voorschrijft.