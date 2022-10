Het Bezuinigingskookboek: doeltreffende recepten en niet duur

Koken kan een sleur zijn. Omdat het elke dag moet. Omdat het tijd, energie en een zekere mate van creativiteit vergt, op een tijdstip dat geen van drieën meer ruim voorradig zijn. Ik kom uit een lange lijn van ongeduldige koks: mijn beide oma’s stonden liefst zo kort mogelijk boven de pannen, mijn moeder en stiefmoeder idem dito. Toch was het elke dag weer hun beurt, zolang hun echtgenoten nog niet met pensioen waren. Een van mijn dierbaarste herinneringen is het verorberen van een Iglo Diner in aluminiumfolie met aparte vakjes voor aardappelen, vlees en groenten, op een hoge stoel tussen oma en opa. Ik was drie en voelde me enorm volwassen.

‘Niet te vreten’

Eeuwig op zoek naar shortcuts en tips stuitte ik in een antiquariaat op het Bezuinigingskookboek. Eerste druk: 1980. De titel, de aanstekelijke coverfoto van twee nog jonge BN’ers: verkocht! Prijs één euro, en het is blijkbaar een afgedankt cadeau: „Lekker en niet duur, soms is het niet te vreten!”, waarschuwde de gever op 17 juli 1983.

„Meestal komen we om vijf uur thuis en […] willen we graag om zes uur eten”, schrijven Marjan Berk en Jeroen Krabbé in hun inleiding. „Of we moeten om vijf uur weg, en dan moeten we voor die tijd nog effe vlug een prak inelkaar slaan.” De „algehele recepten-rage” in kranten en tijdschriften vinden de twee bevriende thuiskoks daarom niet realistisch. „Bovendien vonden we de meeste recepten TE DUUR [sic]” in een tijd dat gezinnen „het allemaal een beetje of een boel zuiniger aan moeten doen”.

Recepten die deels teruggaan op de sobere jaren veertig en vijftig, toen vlees nog gold als luxe

Wat volgt zijn negen hoofdstukken met doeltreffende recepten die deels teruggaan op de sobere jaren veertig en vijftig, toen vlees nog gold als luxe en gebak meestal uit de eigen oven kwam. De havermoutkoekjes „uit de oorlog” blijken bijzonder lekker: ik bakte een trommel en die was zo leeg. Appels uit de oven, broodpudding, koude peren met wat blauwe kaas: met de toetjes zit je geramd.

Bij de hoofdgerechten is het soms even slikken – een ‘Verrassingsschotel’ van aardappelen, gehakt en prei voert wel erg genadeloos terug naar de jaren tachtig, maar de ‘Kip Hollywood’, ‘Spinaziebedjes’ en ‘Nepnassi’ zijn handig, speels en totaal niet intimiderend. Die nepnassi kwam van Marjan Berk, vertelt ze aan de telefoon.

Hongerige pubers

Het Bezuinigingskookboek kwam tot stand in een tijd dat zij en Krabbé beiden hongerige tieners te voeden hadden, en het geldgebrek gold ook voor henzelf: de periodes tussen acteer-klussen in zijn geen vetpot, en Berk was bezig om schrijver te worden. Het kookboek sloeg enorm aan: er kwam een signeersessie in de Bijenkorf waar de auteurs in één auto naar toe reden om geld te besparen, „en we declareerden er twee”. De groenten op het omslag waren van een Amsterdamse luxezaak waar ze zelf nooit kwamen.

Op haar negentigste blijkt Berk nog altijd een oeverloze bron van kooktips; ze heeft als kind te veel honger geleden om zich iets te ontzeggen, maar het moet simpel zijn, en écht. Als ze overdag trek heeft, bakt ze een banaan in wat olijfolie; een diner van gewokte witlof met spekjes vindt ze heerlijk. Van de huidige voedselhypes gaat het meeste aan haar voorbij. Quinoa? „Gadverdamme.” Vegetarisch? „Alleen als mijn kleindochter het klaarmaakt. Maar meestal zit je toch weer iets te knagen of te kauwen dat je denkt: dat kan beter.”