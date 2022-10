Grote stad is goed af met het prijsplafond

Er is geen wijk in Nederland waar zo veel gas wordt gebruikt als in Buitenwijken in Huizen, in het Gooi. Gemiddeld verbruikte een huishouden daar 3.020 kubieke meter gas in 2020, een jaar met een zachte winter.

Nu staan er in Buitenwijken grote vrijstaande villa’s met zwembaden en de bewoners zullen de energierekening doorgaans makkelijk kunnen betalen. Maar er zijn meer huishoudens die meer dan 1.200 kubieke meter gas verbruiken. Tot die grens geldt in 2023 een vaste prijs (prijsplafond) van 1,45 euro per kuub, kondigde het kabinet vorige week aan. Wie meer verbruikt, moet de – waarschijnlijk veel hogere – marktprijs betalen. Ook voor elektriciteit geldt zo’n prijsplafond: tot 2.900 kilowattuur geldt een vaste prijs van 40 cent, daarna moet de marktprijs worden betaald.

Serie De rekening De energieprijzen stijgen, maar de rekening pakt niet voor iedereen gelijk uit. In welke buurten is sprake van ‘energiearmoede’? En in welke niet? NRC onderzoekt in deze serie op vijf plekken hoe de energiecrisis doorwerkt in de levens van mensen.

Volgens minister Rob Jetten (Energie, D66) verbruikt ongeveer de helft van de huishoudens niet meer energie dan waar de vaste lagere prijzen voor gelden. De andere helft van de huishoudens verbruikt wel meer. Met name in de landelijke gebieden ligt het gemiddelde gasverbruik ruim boven de 1.200 kuub per jaar, blijkt uit een analyse van NRC van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS houdt per wijk bij hoeveel energie er gemiddeld door huishoudens wordt gebruikt, hoe hoog het gemiddelde inkomen in de wijk is en of er verschillen zijn tussen koop- en huurhuizen. De cijfers gaan over 2020 – de wintermaanden waren dat jaar relatief warm, al werkte de meeste Nederlanders het grootste deel van 2020 door de coronapandemie wel thuis. Daardoor zal bijvoorbeeld de verwarming langer hebben aangestaan.

In praktisch alle wijken in de grotere steden lag het gemiddelde verbruik van huishoudens in 2020 onder die 1.200 kuub. De huizen staan er dichter op elkaar en zijn vaak kleiner. In verreweg de meeste wijken in kleinere plaatsen wordt gemiddeld juist fors meer dan 1.200 kubieke meter gas verbruikt. Vaak ligt het verbruik boven de 1.500.

En dan gaat het lang niet altijd om villawijken. In bijvoorbeeld Nieuweschans, in de Groningse gemeente Oldambt, gebruikte een huishouden in 2020 gemiddeld 1.770 kuub gas. Nieuweschans behoort tot de wijken met de meeste energiearmoede van Nederland, blijkt uit cijfers van het CBS uit 2019, de meest recente meting. Een derde van de inwoners – vaak relatief arm – gaf meer dan 8 procent van het inkomen uit aan de energierekening. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert om niet meer dan 8 procent van het inkomen aan de energierekening te besteden om financiële problemen te voorkomen. TNO spreekt van ‘energie-armoede’ wanneer een huishouden 13 procent of meer van het netto inkomen kwijt is aan de energienota.

In heel Nederland gaf ongeveer 8 procent van alle huishoudens meer dan 8 procent van het inkomen uit aan de energierekening. Inmiddels is dat aantal waarschijnlijk opgelopen: de energieprijzen zijn in een jaar tijd met meer dan 200 procent gestegen. Wie geen vast energiecontract heeft, betaalt fors meer.

Nu volgen de maanden waarin het erom gaat spannen: zijn de maatregelen van het kabinet genoeg om iedereen de winter door te helpen? De afgelopen tijd daalde de handelsprijs voor gas die energiemaatschappijen betalen, maar huishoudens merken daar nu nog weinig van. Pas als de prijs langere tijd laag is, wordt de daling doorberekend aan de consument. Een strenge winter zou roet in het eten gooien. Als het koud is, lopen de stookkosten met een kwart op, berekende energiebedrijf Essent in 2020. Bovendien zullen de gasprijzen in een strenge winter waarschijnlijk verder stijgen. Het kabinet hoopt de meeste huishoudens uit de brand te helpen met het prijsplafond. Sociale minima kunnen daarnaast een energietoeslag van zo’n 1.300 euro aanvragen bij hun gemeente.

Maar ook met een prijsplafond loopt de energierekening op. Het prijsplafond dat tot 1.200 kuub moet worden betaald, 1,45 euro, is fors lager dan de marktprijs: 3,26 euro in september. Maar in september 2021 lag de marktprijs lager, op 93 cent. Flink wat huishoudens krijgen dus ook met een prijsplafond een fors hogere rekening en kunnen alsnog in financiële problemen komen. In Bijlmer Centrum in Amsterdam is het gemiddelde gasverbruik heel laag, gemiddeld slechts 560 kuub in 2020. Toch gaf ongeveer een vijfde van de inwoners daar meer dan 8 procent van het inkomen uit aan de energierekening, nog voor de prijzen zo hard stegen.