Geen akkoord in coalitie over dwangwet asielopvang, VVD dreigt met tegenstem

Het is onzeker of er een Kamermeerderheid komt voor de ‘dwangwet’, waarmee het kabinet onwillige gemeenten kan dwingen om asielzoekers op te nemen. De VVD-fractie blijft grote moeite houden met de wet van partijgenoot en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie). De Tweede Kamerleden van de VVD kunnen niet beloven voor te stemmen, zo bevestigen ingewijden dinsdag aan NRC na berichtgeving van RTL Nieuws.

De scepsis binnen de VVD leidde ertoe dat er vrijdag tijdens de ministerraad nog geen akkoord werd bereikt door de kabinetspartijen over een tekst van de wet, waarover de hele dag was overlegd. De dwangwet ligt gevoelig binnen de coalitie: het voorstel is onderdeel van de ‘asieldeal’ waarmee het kabinet de opvangcrisis hoopt te lenigen. Van der Burg is al maanden bezig gemeenten te overtuigen asielzoekers op te vangen. Als dat niet lukt op vrijwillige basis, wil het kabinet dwang toe kunnen passen.

Binnen de VVD kan de dwangwet op de nodige kritiek rekenen. Eind augustus keerden veel leden zich tegen het plan om gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen. De VVD’ers vinden dat hun partij meer moet doen om het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt te beperken. Al pleiten niet alle VVD’ers voor een steviger asielbeleid: Tweede Kamerlid Daan de Neef zegde zijn lidmaatschap juist op vanwege de volgens hem „ijskoude” asielstandpunten.

ChristenUnie

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, die ook te maken heeft met een kritische achterban over de afspraken, beklemtoonde onlangs op een partijcongres dat geen van de punten uit de deal onderhandelbaar is. Als een van de afspraken sneuvelt omdat die „lastig” zou zijn voor een andere partij, „leveren wij ook niks”, aldus Segers.

Eerder hadden boze leden aangedrongen op een extra partijbijeenkomst uit onvrede tegen de in hun ogen „juridisch en moreel failliete beslissingen” van het kabinet. Bij de ChristenUnie ligt vooral moeilijk dat erkende vluchtelingen langer moeten wachten voordat ze hun gezin kunnen laten overkomen. Als de VVD zou terugkomen op de afspraak over de dwangwet, komt mogelijk de hele deal op losse schroeven te staan.

Eind augustus kwam het kabinet tot een asielakkoord in reactie op de problemen in Ter Apel. Bij het aanmeldcentrum hadden geregeld vluchtelingen buiten moeten slapen omdat geen van de gemeenten bereid was hen op te vangen en er geen plek was in asielzoekerscentra. Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen moest - voor het eerst in Nederland - bijspringen voor medische bijstand op het terrein. Directeur Judith Sargentini sprak van „mensonwaardige” toestanden in het Groningse dorp.

De coalitie presenteerde een tijdelijk plan om de asielcrisis te lenigen: onder meer de gezinshereniging ging op de schop, voortaan komen daarvoor alleen nog statushouders met een woning voor in aanmerking. Ook trok het kabinet zich terug uit het migratiepact tussen de EU en Turkije, dat asielzoekers over de lidstaten verdeelt. Daardoor zouden tot eind volgend jaar 1.250 asielzoekers minder naar Nederland komen.

Met medewerking van Petra de Koning.