FVD-adviseur Laughland: ben vastgezet en ondervraagd door antiterreureenheid in Londen

Een antiterreureenheid van de politie heeft FVD-adviseur John Laughland vorige week bijna 1,5 uur vastgehouden en ondervraagd op het vliegveld London Gatwick. Dat schrijft Laughland op de website van Forum for Democracy International. Daarbij werden volgens hem onder meer zijn telefoon, computer en portemonnee afgenomen. Zijn computer heeft de directeur van de internationale tak van FVD naar eigen zeggen nog niet teruggekregen.

Laughland zegt na aankomst op de luchthaven op vrijdagavond 7 oktober vanuit Hongarije onder meer te zijn ondervraagd over zijn politieke standpunten en zijn werk voor het Europees Parlement en Forum voor Democratie. De Brit ziet in het optreden van de politie een signaal dat „Europa is afgegleden naar een dictatuur”. Laughland is een vertrouweling van FVD-leider Thierry Baudet. Onlangs benoemde Baudet hem tot directeur van FVD International.

Lees ook: Baudets adviseur John Laughland is géén verlengstuk van de Russen. Zegt-ie zelf

Banden met Rusland

Wat de aanleiding voor de politie was om de FVD-adviseur te ondervragen is voor NRC niet duidelijk. De politie was dinsdagavond nog niet bereikbaar voor commentaar. Zelf wijst Laughland op een tweet van FVD International van vlak daarvoor, waarin de organisatie de afkeer uitsprak van de sancties die de Europese Unie heeft ingesteld tegen de Russische politicoloog en Poetin-adviseur Aleksandr Doegin. Die staat bekend als sterk anti-westers en is groot voorstander van de Russische annexatie van Oekraïne.

John Laughland staat op zijn beurt bekend als pro-Russisch, heeft goede connecties in Rusland en wordt weleens verweten een agent van het Kremlin te zijn. Dat laatste noemt hij zelf „een complottheorie”.