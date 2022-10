Esther Ouwehand wegens ziekte tijdelijk weg als PvdD-leider

Partij van de Dieren-leider Esther Ouwehand vertrekt tijdelijk uit de Tweede Kamer vanwege gezondheidsproblemen te wijten aan overbelasting. Dat meldt de partij dinsdag op haar website. Het fractievoorzitterschap wordt tijdens haar afwezigheid waargenomen door PvdD-Kamerlid Christine Teunissen.

Ouwehand schrijft in een verklaring op Twitter dat het haar „zwaar valt even niet meer samen met jullie te kunnen werken aan onze belangrijke missie”. Ze vertelde eerder in 2015 een burn-out te hebben gehad en nu sneller te willen ingrijpen om ernstiger gezondheidsproblemen te voorkomen. Ouwehand zegt uit te kijken om na haar herstel „met jullie verder te strijden voor een leefbare [a]arde – die begint bij een einde aan de bio-industrie”.

Verlofperiode

De aldus vrijgekomen zetel wordt tijdelijk bezet door Eva Akerboom. Ze zal de portefeuille van Teunissen overnemen. Akerboom stond bij de laatste parlementsverkiezingen op de zevende plaats, de Partij voor de Dieren haalde toen zes zetels. Sindsdien werkte ze als communicatiemedewerker voor de partij. Eerder was ze tijdelijk Kamerlid tijdens het zwangerschapsverlof van Femke Merel van Kooten-Arissen – en was toen als 26-jarige het jongste parlementslid.

De Kieswet bepaalt dat Kamerleden bij ziekte een verlofperiode van maximaal zestien weken mogen nemen. „Ouwehand verwacht gedurende deze periode goed te kunnen herstellen en eind januari terug te kunnen keren in de Kamer”, schrijft de partij. Sinds 2006 zit Ouwehand in de Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze volgde in 2019 Marianne Thieme op als lijsttrekker.