De kinderen uit de Tweede Wereldoorlog wonen nu in Kiev, Dnipro en Zaporizja

Zag u maandag dat vloggende Oekraïense meisje dat door Kiev loopt en ondertussen aan haar camera vertelt over de raketinslag die ze net hoorde? En bám, daar komt er nog één. Je hoort haar gil en ziet haar paardenstaart weg geblazen worden door de kracht van de ontploffing. Het filmpje kwam voorbij in de journaals van NOS en RTL. Het deed me denken aan de vlog van Anne Frank. Dat is een vijftiendelig videodagboek van een veertienjarig meisje in de rol van Anne Frank, ze vertelt in de camera wat haar overkomt. Bang om opgepakt te worden, onderduiken, opgepakt worden. Zo anachronistisch als wat natuurlijk, maar toch pakte het experiment van de Anne Frank Stichting om een jonger publiek over oorlog te vertellen verbazend goed uit.

De Andere Tijden-special Kinderen van de rekening ging over de kinderen in de laatste oorlog in Nederland, nu is dat nog de Tweede. Vooroorlogse beelden van joodse kinderen uit Duitsland die opgevangen werden in Wijk aan Zee. We zien Nederlandse padvinders sigaren en sigaretten inzamelen voor de 300.000 soldaten die begin 1940 gemobiliseerd worden. En daarna de nieuwsgierige gezichten van jongetjes met pet en korte broek kijkend naar de Duitse soldaten die in legervoertuigen hun stad binnenrijden en een fles verse melk te drinken krijgen op een Haarlems plein.

Sinterklaas komt het eerste oorlogsjaar gewoon te paard het land binnen, in de etalages liggen cadeaus en speelgoed, de scholen zijn open en in 1941 staan er rijen voor de kassa van de dierentuin. Anne Frank zal daar niet in hebben gestaan, trouwens. In het jaar voor ze moest onderduiken mocht ze niet meer naar winkels en parken, alleen nog naar school, een speciale voor joden.

Hoe was het ook alweer, de geschiedenis herhaalt zich niet, het zijn de ménsen die hetzelfde blijven doen? Je kunt niet naar de beelden kijken, zonder de gelijkenis te zien met vandaag in Kiev, Dnipro, Zaporizja. Daar een explosie in een stadspark, een krater bij een klimrek, een opgeblazen voetgangersbrug in de ochtendspits. Het is als Haarlem, Arnhem, Rotterdam, Nijmegen toen. Diezelfde krankzinnige beelden van mensen, verdwaasd aan tafel zittend op een verdieping van hun flatgebouw zonder muren, dak en voorgevel.

Mantelzorgwoning in de achtertuin

De kinderen die de vorige oorlog overleefden zijn begonnen aan de laatste tien, vooruit, vijftien jaar van hun leven, en daarover ging Tegenlichts Samen grijs worden. Wie zorgt er voor onze ouderen en straks voor ons? Geen nieuwe vraag, en heel veel nieuwe oplossingen zijn er ook (nog) niet. Maar Tegenlicht zocht de antwoorden eens wat verder dan de Randstad, vroeg ook aan mensen zonder zak met geld hoe ze hun laatste levensjaren voor zich zien en bracht dat alles enorm fijn in beeld.

Zo kwamen we terecht in het Knarrenhofje in Zwolle, een speciaal voor ouderen gebouwde wijk van een huis of vijftien waar nu de leden van de plaatselijk motorclub wonen. We zagen architect Auguste van Oppen die een driegeneratie-huis voor zijn gezin plus schoonouders heeft gebouwd. Diezelfde architect stelde vast dat gebouwen ook verouderen en zag mogelijkheden om naoorlogse galerijflats te verbouwen tot een soort wisselwoningen voor studenten, gezinnen en ouderen. De oplossing kan ook op een oplegger het erf op worden gereden. Een complete mantelzorgwoning kan je kopen en in de achtertuin zetten. Moet je de ruimte voor en zin in hebben, en geld.

Hopen op technologie dan maar? Een projectie van een boterham met kaas op de muur om ons eraan te herinneren dat het etenstijd is. Lichtgevende pijlen op de vloer om de keuken te vinden. Hoopgevend vond ik dat er een hoogleraar empathische technologie blijkt te bestaan (Masi Mohammadi van Eindhoven University). Dat doet nog wel even leven.