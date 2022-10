De gruwelijkste gebeurtenis uit je leven terugzien op Netflix

Niet de kannibalistische seriemoordenaar, maar de slachtoffers centraal stellen, dat was volgens hoofdrolspeler Evan Peters de nummer één regel van showrunner Ryan Murphy tijdens de productie van de Netflix-serie Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story. Een nobel streven van Murphy, maar wel een waarin hij en zijn team eigenlijk al faalden toen ze besloten de naam van de seriemoordenaar tweemaal in de titel te laten terugkomen.

De show die nu al een paar weken bovenaan de Netflix top 10 prijkt, gaat dan ook uitgebreid over Jeffrey Dahmer: een witte man die tussen 1978 en 1991 minstens 17 veelal zwarte jongens en mannen vermoorde, in stukken sneed en soms opat. We zien Dahmer als kind en als ongemakkelijke tiener. We leren over de impact die de scheiding van zijn ouders op hem had, en horen zijn vader vertellen over de hersenschade die hij bij een operatie kan hebben opgelopen – dingen die je kunt opvatten als een verklaring van de serie voor zijn latere gedrag. We zijn erbij als hij in een opwelling zijn eerste moord pleegt. En zien hoe zijn laatste slachtoffer aan hem ontsnapt en de politie haalt, die Dahmer daarop arresteert.

Ophef

Vanaf het moment dat de serie op 21 september uit het niets op Netflix verscheen – de streamer had zelfs geen afleveringen vooraf beschikbaar gesteld voor recensenten, wat meestal betekent dat ze slechte kritieken vrezen – is de ophef rondom de titel groot en onophoudelijk. Meerdere nabestaanden lieten weten niet benaderd te zijn over de serie (iets waartoe de makers ook niet verplicht zijn omdat het gaat over dingen die publiekelijk bekend zijn). Ouders, broers, zussen, geliefden en kinderen van Dahmers slachtoffers zagen daarom de meest gruwelijke en pijnlijke gebeurtenis uit hun leven gedramatiseerd terug op Netflix, op hetzelfde moment dat de rest van de wereld dit deed.

Shirley Hughes, de moeder van Dahmer-slachtoffer Tony Hughes, vertelde afgelopen weekend nog aan The Guardian dat ze niet begrijpt hoe deze serie gemaakt heeft kunnen worden. Hughes is het enige slachtoffer dat door de serie wordt neergezet als meer dan enkel een slachtoffer van Dahmer. Het duurt zelfs 17 minuten voordat de seriemoordenaar voorbijkomt in de aflevering waarin Hughes centraal staat. Toch is het ook deze aflevering die Dahmer, dankzij de romantische verhaallijn met Hughes, een meer menselijke kant geeft dan een seriemoordenaar die 17 mensen ombracht wellicht verdient. Ook omdat niet eens zeker is dat de twee mannen überhaupt een romantische relatie hadden. Volgens moeder Shirley Hughes klopt dat wat ze van de serie heeft gezien met betrekking tot haar zoon in ieder geval niet met wat er in het echt is gebeurd. Waarom de naam van haar zoon en van haarzelf dan wel worden gebruikt, is haar een raadsel.

Dat de serie feiten – waaronder een getuigenis tijdens de rechtszaak die exact is nagespeeld voor de serie – en fictie door elkaar haalt, en daarmee het verhaal romantiseert, is de reden dat Slachtofferhulp Nederland vorige week Netflix opriep de serie per direct te verwijderen. Iets dat de streamer tot op heden niet heeft gedaan. Wel heeft het sindsdien de documentaireserie Conversations With a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes uitgebracht. Deze titel staat nu op 2 in de top 10. Direct na Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, dat inmiddels de meest gestreamde, nieuwe serie op Netflix aller tijden is.