D66 en SP: minister moet archief commissie-Poch wél verstrekken

D66 en SP willen dat minister Dilan Yesilgoz (Justitie en Veiligheid, VVD) alsnog de Tweede Kamer het archief verstrekt van de commissie die twee jaar lang onderzoek heeft gedaan naar de vervolging van Transavia-piloot Julio Poch. Yesilgoz liet de Tweede Kamer vorige week weten deze stukken toch niet te willen geven, ondanks een nadrukkelijke belofte van haar voorganger Ferd Grapperhaus (CDA).

Yesilgöz schrijft aan de Tweede Kamer, na bestudering van de stukken „in volle omvang”, dit te riskant te vinden. „Nu ik kennis van het volledige archief heb kunnen nemen, blijkt dat verstrekking van het archief verstrekkende gevolgen kan hebben voor meerdere betrokkenen, waardoor zij onevenredig benadeeld zouden worden”, schrijft Yesilgöz. „Daarnaast zou het verstrekken van delen van een strafdossier mijns inziens een onwenselijk precedent scheppen”.

Tweede Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Michiel van Nispen (SP) zullen woensdag voorstellen alsnog het archief op te eisen. Dit is volgens hen nodig vanwege waarheidsvinding. „Steeds is gezegd toen de Kamer om stukken vroeg na journalistieke onthullingen: ‘wacht maar op de onderzoekscommissie dan krijgt u alles’. Nu wordt die belofte geschonden, dat kunnen we niet accepteren”, zegt Van Nispen. „Het gaat hier om het afleggen van verantwoording over iets wat in het verleden erg mis is gegaan.”

De twee Kamerleden zullen woensdag in een procedurevergadering ook vragen om de „beslismemo’s”, de ambtelijke stukken voor de minister bij een openbare brief van de Tweede Kamer. Ze willen zowel het beslismemo van de huidige minister Yesilgoz bij het omstreden besluit van vorige week als het beslismemo bij de beslissing van Grapperhaus in 2021 om het archief juist wél te verstrekken.

Geen commentaar

Yesilgöz laat desgevraagd weten geen toelichting te willen geven op haar beslissing terug te komen op de toezegging van Grapperhaus de Kamer volledig te informeren. Egbert Myjer, oud-rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en een van de onderzoekers in de zaak Poch, weigert antwoord te geven op vragen over het archief. Myjer en de voormalige advocaat-generaal bij de Hoge Raad, Ad Machielse, concludeerden in 2021 dat het onderzoek naar Poch „zorgvuldig” en „correct” zou zijn verlopen.

De voormalige Argentijnse marine-piloot Poch kon in september 2009 door Spanje worden aangehouden, omdat het Nederlandse Openbaar Ministerie de vluchtgegevens aan Argentijnse collega’s verstrekte over de laatste vlucht van Poch vóór zijn pensionering in Valencia. Na zijn arrestatie werd hij door Spanje uitgeleverd aan Argentinië, dat hem wilde berechten omdat hij als militair piloot tijdens de ‘Vuile Oorlog’(1976–1983) in Argentinië zogeheten dodenvluchten zou hebben uitgevoerd, waarbij mensen in zee werden geworpen. Nederland kon Poch niet zelf uitleveren, omdat hij sinds 1995 Nederlander is. Na een gevangenschap van acht jaar werd Poch in 2017 unaniem door een rechtbank in Buenos Aires vrijgesproken.