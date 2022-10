‘China probeert bevolking van Solomon Eilanden met nepnieuws in te palmen’

De Chinese Communistische Partij (CCP) verspreidt actief nepnieuws op de Solomon Eilanden en wakkert anti-westers sentiment aan om het publieke debat op de eilandengroep in de Stille Oceaan te beïnvloeden.

Dat blijkt uit een rapport van de Australian Strategic Policy Institute (ASPI), een denktank in Canberra. Volgens de onderzoekers wil China de relatie tussen de eilandengroep en westerse partners als Australië en de Verenigde Staten ondermijnen. „De CCP probeert de bevolking van de Solomon Eilanden ervan te overtuigen dat Australië en de VS een bedreiging vormen, dat ze bully’s zijn en niet oprecht geïnteresseerd in de Solomon Eilanden”, zegt Blake Johnson, auteur van het rapport.

De acties zijn vooral gericht op het beïnvloeden van de bevolking. „Dat gebeurt via verschillende kanalen, zoals publicaties in lokale media en op Facebook”, aldus Johnson. De onderzoekers troffen ook bewijs aan dat de Chinezen lokale journalisten en media-organisaties onder druk zetten om informatie die China in een kwaad daglicht stelt achter te houden. Zo bezocht de Chinese ambassadeur Li Ming de krant Solomon Star en verklaarde achteraf dat hij bereid was „de krant actief te promoten”. Ook hoopte hij dat „de Star meer en betere verhalen publiceert over de vriendschap tussen China en de Solomon Eilanden”.

Groeiende macht

De groeiende Chinese macht in de Stille Oceaan gaat ten koste van de banden tussen de eilandengroep en oude bondgenoten als Australië en de VS. Die relaties staan onder druk sinds in maart het nieuws uitlekte over een veiligheidsverdrag tussen de Solomon Eilanden en China. Hoewel details niet officieel bekend zijn gemaakt is uitgelekt dat China militairen en politie mag sturen om Chinese staatsburgers en belangen op de eilanden te beschermen. De eilandengroep mag ook zelf verzoeken om militairen en politie.

Het nieuws leidde in de VS, Australië en Nieuw-Zeeland tot grote onrust. China wordt gezien als een bedreiging voor de stabiliteit in de regio. De angst bestaat dat China een militaire basis kan bouwen op de eilandengroep, tweeduizend kilometer ten noordoosten van de Australische kust.

De onderzoekers signaleren juist in die periode veel nepnieuws en tegenstrijdige informatie in media en online, met krantenkoppen als ‘Australië zit achter rellen op Solomon Eilanden’ of ‘Inmenging VS de echte reden achter spanningen op eilanden in de Stille Oceaan’. „Het lijkt een afleidingsmanoeuvre, want ook onder de bevolking van de Solomon Eilanden waren er zorgen om de toenemende Chinese invloed”, zegt Johnson. Volgens het onderzoek is de CPP erin geslaagd het sentiment over China op de Solomon Eilanden te verbeteren.

Grootschalige protesten

De onderzoekers keken ook naar de grootschalige protesten van vorig jaar november in de hoofdstad Honiara. Tientallen gebouwen gingen in vlammen op en er vielen verschillende doden. Demonstranten waren woedend over de toenadering van de eilandengroep tot China. Na zijn aantreden in 2019 verbrak premier Manasseh Sogavare de banden met Taiwan, en haalde die met China aan. „In deze periode verspreidde de CCP het idee dat Australië, de VS en Taiwan verantwoordelijk waren voor het geweld”, zegt Johnson. Volgens hem is het duidelijk dat China probeert de relaties tussen landen in de Stille Oceaan en het Westen te verstoren.

Afgebrande woningen in Chinatown in Honiara, de hoofdstad van de Solomon Eilanden, na hevige rellen in november vorig jaar. Foto Jay Liofasi/AFP

China ontkent de beschuldigingen. Mao Ning, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zei vorige week tijdens een persconferentie dat de desinformatie juist uit het Westen komt. „Sinds China en de Solomon Eilanden drie jaar geleden de betrekkingen hebben aangehaald heeft de samenwerking vruchten afgeworpen”, zei ze. „De vriendschap tussen onze landen is gegroeid, en degenen die opzettelijk onenigheid proberen te zaaien met leugens zullen niets bereiken.”

Vooral de band tussen Australië en de Solomon Eilanden staat onder druk. Australië geeft miljoenen uit aan ontwikkelingshulp en economische projecten in deze regio. Ook stuurt Australië waar nodig militaire hulp, zoals bij de rellen in Honiara. Maar de Australische regering zou zich te vaak neerbuigend opstellen, stelt Johnson. „Hoewel ze de beste bedoelingen hebben, komt het vaak betuttelend over.”

Inmenging

Een recent voorbeeld is het Australische voorstel om financieel bij te dragen aan het organiseren van de verkiezingen, nadat de regering van premier Sogavare die wilde uitstellen vanwege hoge kosten. Sogavare beschuldigde Australië van een „aanval op de democratie” van zijn land en „buitenlandse inmenging”.

Maar bij zijn bezoek aan zijn Australische ambtgenoot Albanese, vorige week in Canberra, beloofde Sogavare dat hij de regionale vrede niet in gevaar zal brengen en dat hij geen Chinese militaire basis zal toestaan op zijn grondgebied.

Daarmee lijkt de kou voorlopig uit de lucht. Maar volgens Johnson is de macht van China in de regio een steeds grotere zorg. „De landen in deze regio willen niet verwikkeld zijn in een geopolitiek spel, of gedwongen worden een kant te kiezen. Maar het wordt steeds moeilijker om neutraal te blijven.”