Tientallen Russische raketten zaaiden maandagochtend dood en verderf in alle uithoeken van Oekraïne. Met een aanslag op tal van locaties gaf de Russische president Poetin antwoord op de Oekraïense aanval op de Krim-brug, zaterdag, de verbinding tussen het Russische vasteland en het geannexeerde schiereiland.

De vergeldingsactie, na maanden van relatieve rust in veel Oekraïense steden, betekent een nieuwe zwarte bladzijde in de Russische agressie-oorlog jegens het buurland dat het zegt te willen ‘bevrijden’. De aanvallen vormen het zoveelste bewijs van Russische oorlogsmisdaden op Oekraïens grondgebied, sinds de invasie eind februari. De doelwitten in steden als Kiev, Charkov, Lviv, Dnipro, Ternopil en Poltava betroffen maandag vooral cruciale civiele infrastructuur, waaronder energie- en watervoorzieningen, maar ook een voetgangersbrug en een speeltuin in Kiev. Op verschillende plaatsen in het land viel de stroom uit en stokte de drinkwatervoorziening.

In een verklaring stelde Poetin nog meer wraakacties in het vooruitzicht. In zijn ogen was de aanval op de Krim-brug een terreurdaad; voor Oekraïne is de brug een legitiem oorlogsdoel omdat het een cruciale verbinding is waarover Russische militairen en oorlogsmateriaal worden vervoerd naar de Krim en de andere bezette zuidelijke provincies van Oekraïne.

De Russische aanvallen op burgers en civiele infrastructuur tonen vooral aan dat Poetin nauwelijks nog opties over heeft in zijn ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. In militair opzicht gaat het al weken slecht, vanuit Russische perspectief; de Russen hebben veel terrein moeten prijsgeven in het noorden en oosten – zelfs in de Donbas – en staan onder druk op cruciale plekken in de provincie Cherson, de noordelijke toegangspoort tot de Krim. Met de nadering van de winter zijn de Russische vooruitzichten op militair succes ronduit beroerd.

Ondertussen krijgt Poetin in eigen land steeds meer kritiek te verduren op de operatie die Oekraïne zonder al te veel bloedvergieten in drie dagen op de knieën had moeten krijgen, maar die al bijna acht maanden duurt en tot grote militaire verliezen hebben geleid. De gedeeltelijke mobilisatie leidde de afgelopen weken tot een ware uittocht van honderdduizenden mannen – en voor het eerst tot grote ongerustheid onder de Russische bevolking.

Met zijn reactie op de Oekraïense verdedigingsoorlog hoopt Poetin het Oekraïense verzet te breken en de coalitie die het land steunt en van wapens voorziet af te schrikken.

Maar Poetins doctrine – onderwerping door dood en oorlogsmisdaden – gaat niet meer op. Tot nu toe leidde elke Russische escalatie in deze oorlog tot meer vastberadenheid onder de Oekraïense bevolking, groter verzet van de strijdkrachten en een hechtere alliantie van de landen achter Oekraïne.

Poetin zal nieuwe wraakacties ondernemen en blijven dreigen met de inzet van ‘alle mogelijke middelen’, doelend op kernwapens. Maar ook nu kan het enige antwoord zijn dat Oekraïne wordt voorzien van alle conventionele middelen die het nodig heeft om zich daadkrachtig te kunnen verdedigen. Daarbij gaat het nu op de eerste plaats om snelle levering van extra luchtafweergeschut en andere systemen die de Oekraïense burgers en hun infrastructuur kunnen beschermen tegen de grillen van een losgeslagen agressor in Moskou. Buigen voor Poetin is geen optie meer.